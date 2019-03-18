苗栗破產柯文哲直指做假帳十幾年　點名彰化高雄下一個

▲柯文哲紐約大學演講。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／紐約報導

台北市長柯文哲17日下午到紐約大學與學生進行座談，QA時段時被學生問到台北市政的發展，忍不住提了一下破產的苗栗縣政府，「苗栗縣政府、縣議會、財政部、主計處、監察院的審計部，怎麼搞到讓苗栗破產？」，直指苗栗縣連續十幾年做的帳就是假的，不然怎麼搞到破產？

柯文哲表示，自己有一個想法是絕對不債留子孫，最近監察院到台北市政府，他當場吐槽，苗栗縣政府怎麼會財政搞到破產，是一天兩天的事嗎？苗栗縣有縣政府、縣議會、財政部、主計處還有監察院的審計部，怎麼搞到讓苗栗破產？

「台灣好幾個縣市快破產，下一個應該是彰化，因為舉債上限快到了，高雄也差不了多少，因為已經欠了3000億。」柯文哲問到，怎麼會讓國家搞成怎麼做都不對，誠實講，台灣就不是一個法治國家、不是一個誠實國家，苗栗縣政府是最典型的例子，苗栗縣政府最後破產被財政部接管，不是有縣議會、縣政府、主計處、監察院有審計部，表示說連續十幾年做的帳就是假的，不然怎麼搞到破產？

柯文哲說，很不幸，我們國家就是這樣，睜眼說瞎話，只是說已經這樣了那怎麼辦，「就是do what you can do，不滿意但可以忍受」；柯文哲還說，今天只是在補破網而已，因此就是做我們可以做的。

「大灣北段1678戶違反土地分區使用條例，內湖五期還有400多戶，台北市違反土地分區使用管制的超過2千戶，你能拆嗎？你拆的掉嗎？怎麼會發生這種事？」柯文哲說，許志堅不是去新北市才變成貪官污吏，他在台北市當都發局長就是，不然大灣北段怎麼會出現？可是為什麼會發生呢？為什麼有辦法幾千戶？Why？所以我們不是一個正常的國家。