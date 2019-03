苗栗破產柯文哲直指做假帳十幾年　點名彰化高雄下一個

▲柯文哲紐約大學演講。(圖/記者陳家祥攝)

記者陳家祥/紐約報導

台北市長柯文哲17日下午到紐約大學與學生進行座談,QA時段時被學生問到台北市政的發展,忍不住提了一下破產的苗栗縣政府,「苗栗縣政府、縣議會、財政部、主計處、監察院的審計部,怎麼搞到讓苗栗破產?」,直指苗栗縣連續十幾年做的帳就是假的,不然怎麼搞到破產?

柯文哲表示,自己有一個想法是絕對不債留子孫,最近監察院到台北市政府,他當場吐槽,苗栗縣政府怎麼會財政搞到破產,是一天兩天的事嗎?苗栗縣有縣政府、縣議會、財政部、主計處還有監察院的審計部,怎麼搞到讓苗栗破產?

「台灣好幾個縣市快破產,下一個應該是彰化,因為舉債上限快到了,高雄也差不了多少,因為已經欠了3000億。」柯文哲問到,怎麼會讓國家搞成怎麼做都不對,誠實講,台灣就不是一個法治國家、不是一個誠實國家,苗栗縣政府是最典型的例子,苗栗縣政府最後破產被財政部接管,不是有縣議會、縣政府、主計處、監察院有審計部,表示說連續十幾年做的帳就是假的,不然怎麼搞到破產?

柯文哲說,很不幸,我們國家就是這樣,睜眼說瞎話,只是說已經這樣了那怎麼辦,「就是do what you can do,不滿意但可以忍受」;柯文哲還說,今天只是在補破網而已,因此就是做我們可以做的。

「大灣北段1678戶違反土地分區使用條例,內湖五期還有400多戶,台北市違反土地分區使用管制的超過2千戶,你能拆嗎?你拆的掉嗎?怎麼會發生這種事?」柯文哲說,許志堅不是去新北市才變成貪官污吏,他在台北市當都發局長就是,不然大灣北段怎麼會出現?可是為什麼會發生呢?為什麼有辦法幾千戶?Why?所以我們不是一個正常的國家。