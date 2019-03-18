台灣非法治國家！若講謊話要下台　柯文哲：台北政壇一空

▲柯文哲紐約大學演講。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／紐約報導

台北市長柯文哲17日下午來到紐約大學與學生進行座談，在演講時提到過去在美國留學學到第一課是誠實，「在美國講謊話會成功，因為他沒想到你會講謊話」；柯還說，以前在台灣都想不通為什麼美國前總統尼克森會下台，就只是競選總統時竊聽、講了幾個謊話，「如果講了謊話要下台，台北政壇一空，沒半隻。」

柯文哲舉紐約南街海港BOT案為例，直指這就是目前台灣的困境，台灣的BOT為什麼全部誣名化？我問你，明年利率多少你曉不曉得，廢話我怎麼知道，明年都不曉得怎麼簽約50年？台灣BOT很難成功，美國一開始簽約沒有簽很清楚為什麼可以進行，就是trust，因為整個民意會監督政府，不至於太離譜，「台灣就很慘，不管政府做什麼，台灣都覺得政府與財團有掛勾，因此建立信任很重要。」

「台灣不是一個很有法治的國家。」柯文哲表示，最近全美台灣同鄉會公佈九大罪狀，第八條就是拆除公投盟帳蓬，「廢話，違法就拆掉，而且不止公投盟，八百壯士也拆、原民會也拆」；他表示，台灣不是一個很有法治的國家，「我當台北市長才知道一件事，最大違建是北市府，沒有使用植造有390棟，我問這情形多久了，公務員說差不多50年了」，每天都在幫人家拆違建，台北市政府違建戶一大堆。

柯文哲說，台北有個地方叫社子島，禁建超過48年，「我去內政部說都市計畫一定要解決，如果禁建48年，上面只有野生動物沒有人類，可是明明就住了1萬多人」，因為法律是給人民遵守用的，不是給人民參考用的，但台灣從來不是一個法治的國家、誠實的國家。

柯文哲還笑說，拆立院的公投盟帳棚時，「他們比我還凶，我說你是違法的，他們說已經很久，我說所以應該要拆，不是違法很久就變正常」，在台灣違法的人還理直氣壯比你還凶。

