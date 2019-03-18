被陸生問當更高台灣區領導人　柯P：應該說如果我當中國領導人

▲柯文哲紐約大學演講。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲17日下午來到紐約大學與學生進行座談，會後QA時，有來自大陸的學生問「如果有機會讓你當一個更高的台灣地區領導人的話」，此時台下爆出一陣騷動，柯文哲插話問「你應該說，如果我會當中國領導人的話」，引爆台下學生情緒，歡呼、掌聲此起彼落。

接著該名陸生繼續把問題問完，表示若將來有機會做更高一層「台灣地區領導人」的話，如何同時文明與務實方式做內政跟外交、兩岸關係？柯文哲未正面回答，而是分享2018年3月出訪荷蘭的心得，讓他在政治思維上有很大的改變。

柯文哲說，當時拜訪阿姆斯特丹，參觀荷蘭的腳踏車系統，他們有個地下停車場可裝1萬輛，「我說這很棒，問他怎麼發展，他一說我就知道問題出在哪，他說花了40年，對我回到台北後有很大改變」，阿姆斯特丹花了40年建立，這也是台北市失敗的原因，因為我們幻想2、3年就改變。

柯文哲接著表示，台北市目前有360個學校，其中有70%校舍在未來15年要改建，因為台灣是民國57年實施9年義務教育，現在有個概念，因為台灣少子化空間不用那麼多，托老所、社福設施要放進去的話，要怎麼佈局？必須要把圖畫未來15、20年改建計畫完成，慢慢做慢慢做，就這樣。

「永遠不要幻想可以在1天、2天、3天，1年、2年改變這世界。」柯文哲說，歐洲這國家在發展上的秘訣，就是努力微小的進步、step by step。他表示，當時去荷蘭參訪，乍看之下改建動作沒什麼意義，但都是有計劃在做。

柯文哲還說，價值不可以改變，民主、自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營等，政策會隨環境改變而改變，但價值不會，「有時你不是那麼急著1年、2年改變，你知道目標是什麼、大方向是什麼，剩下就是堅持走下去。」

柯文哲說，Be patient and keep going，這是一個概念，永遠不要幻想一天要改變國家，你知道什麼是對什麼是錯，「do the right thing，do thing right，還有work hard。」