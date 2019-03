被陸生問當更高台灣區領導人　柯P：應該說如果我當中國領導人

▲柯文哲紐約大學演講。(圖/記者陳家祥攝)

記者陳家祥/台北報導

台北市長柯文哲17日下午來到紐約大學與學生進行座談,會後QA時,有來自大陸的學生問「如果有機會讓你當一個更高的台灣地區領導人的話」,此時台下爆出一陣騷動,柯文哲插話問「你應該說,如果我會當中國領導人的話」,引爆台下學生情緒,歡呼、掌聲此起彼落。

接著該名陸生繼續把問題問完,表示若將來有機會做更高一層「台灣地區領導人」的話,如何同時文明與務實方式做內政跟外交、兩岸關係?柯文哲未正面回答,而是分享2018年3月出訪荷蘭的心得,讓他在政治思維上有很大的改變。

柯文哲說,當時拜訪阿姆斯特丹,參觀荷蘭的腳踏車系統,他們有個地下停車場可裝1萬輛,「我說這很棒,問他怎麼發展,他一說我就知道問題出在哪,他說花了40年,對我回到台北後有很大改變」,阿姆斯特丹花了40年建立,這也是台北市失敗的原因,因為我們幻想2、3年就改變。

柯文哲接著表示,台北市目前有360個學校,其中有70%校舍在未來15年要改建,因為台灣是民國57年實施9年義務教育,現在有個概念,因為台灣少子化空間不用那麼多,托老所、社福設施要放進去的話,要怎麼佈局?必須要把圖畫未來15、20年改建計畫完成,慢慢做慢慢做,就這樣。

「永遠不要幻想可以在1天、2天、3天,1年、2年改變這世界。」柯文哲說,歐洲這國家在發展上的秘訣,就是努力微小的進步、step by step。他表示,當時去荷蘭參訪,乍看之下改建動作沒什麼意義,但都是有計劃在做。

柯文哲還說,價值不可以改變,民主、自由、多元開放、法治人權、關懷弱勢、永續經營等,政策會隨環境改變而改變,但價值不會,「有時你不是那麼急著1年、2年改變,你知道目標是什麼、大方向是什麼,剩下就是堅持走下去。」

柯文哲說,Be patient and keep going,這是一個概念,永遠不要幻想一天要改變國家,你知道什麼是對什麼是錯,「do the right thing,do thing right,還有work hard。」