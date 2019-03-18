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20歲志願推翻國民黨　柯文哲：念台大一直希望國民黨被打倒

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▲▼柯文哲紐約大學演講。（圖／記者陳家祥攝）

柯文哲紐約大學演講。（圖／記者陳家祥攝）

記者陳家祥／紐約報導

台北市長柯文哲17日下午來到紐約大學出席座談並發表短講，過程中提到自己是228家族，還說有個笑話是上網找柯語錄，會說柯文哲醫生最討厭三樣東西，蚊子、蟑螂、國民黨，「我在二十幾歲時的志願是推翻國民黨，後來二十幾歲到美國來住了一年，思想開始有些改變。」

柯文哲表示，負面力量不管推翻或打倒，都不會讓一個社會更好，講人家的壞話自己不會變好，「推翻、打倒負面力量終究不會讓一個國家偉大」；他提到，念台大醫學系時一直希望國民黨被打倒，結果有天國民黨自己就被打了。

柯文哲接著說到，1993年到明尼蘇達時，台灣剛開始經濟起飛，來到美國看到高速公路好大，一直在想一個問題，台灣這麼努力、認真，為什麼比不過美國的強大？「不要說拚不過美國，芬蘭、荷蘭、紐西蘭、愛爾蘭都拼不過，我在二十幾歲時一直在想這個問題。」

「那時沒有週休二日，到美國有週休二日很不習慣。」柯文哲笑說，剛到明尼蘇達一個月，有前輩問說來美國住了一個月，印象是什麼？「我說好吃懶做，台大醫學院醫師都日夜工作，他就問一個問題，日夜工作你們都拼不過美國，這問題在我心裡面困擾很久，台灣這麼認真為什麼沒有用咧？」

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關鍵字：柯文哲,柯P,台北市,柯P訪美

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