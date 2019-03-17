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圖解一周2波鋒面、30°C高溫變化　周五北部「急降10°C」重回濕冷天

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▲▼寒流,冷氣團,下雨,雨天,雨傘,冬天,保暖。（圖／記者林敬旻攝）

▲未來一周2波鋒面變天，北部周五高溫降10度，重回濕冷天氣。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

一周天氣出爐！氣象局指出，下周天氣主要受2波鋒面影響，周一微弱鋒面通過，中部以北變天轉雨，但周二至周四天氣轉穩定，氣溫一路回升，高溫可飆到30度，甚至30度以上，有夏天感覺。要注意的是，周五有新一波鋒面通過加東北季風增強，北部、東北部明顯變天，高溫跟前一天相比急降，整天不到20度，跟周四溫差有10度之多。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

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▲氣象局圖解一周天氣，2波鋒面變天，周三四高溫回升飆至30度。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員林定宜表示，周一受到微弱鋒面通過影響，中部以北、東半部及南部山區有局部短暫陣雨，其他地區則為多雲天氣。北部、東半部高溫約24-27度，中南部可到29-30度，各地低溫約17-21度，早晚偏涼。

周二鋒面通過後，天氣逐漸轉好，到了周三、四，則是這周天氣最穩定的時間，白天氣溫回升明顯，各地溫暖舒適，僅午後山區有局部短暫陣雨，各地高溫約28至30度，中南部甚至來到30度以上，有夏天的感覺。

▲▼天氣。（圖／中央氣象局）

▲周四天氣穩定，北部高溫30度，但周五鋒面通過、東北季風增強，高溫驟降將近10度。（圖／中央氣象局）

但周五又有新一波鋒面加上東北季風增強，水氣增加，北部及東半部地區有短暫陣雨，中部、花東地區及南部山區也會有局部短暫陣雨，南部平地大致以多雲天氣為主。氣溫方面，北部轉涼，高溫不到20度，跟周四高溫相比溫差達10度之多，低溫則為15、16度，中南部高溫略降，要留意日夜溫差大，也有10度以上。

氣象局提醒，春天天氣變化快速，預報不確定性大，民眾要隨時留意最新天氣預報。

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關鍵字：天氣,氣象局,氣象雲

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