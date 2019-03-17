海軍敦睦艦隊安平港開放參觀 大批民眾排隊爭睹壯盛軍容

▲海軍敦睦遠訓支隊3月17、18日2天停靠在安平商港開放參觀，吸引無數軍事迷與民眾前來參觀。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

海軍敦睦遠訓支隊3月17、18日2天停靠在安平商港開放參觀，17日一大早就吸引軍事迷與民眾前來，市長黃偉哲也應邀出席開幕活動，代表市民向海軍致上十二萬分的敬意，民眾可以在港口的廣場欣賞海軍官校鼓號樂隊、海軍樂儀隊及莒拳隊的精彩表演，也可以登艦參觀，一睹海軍建軍備戰的成果及壯盛軍容。





市長黃偉哲表示，非常高興海軍108敦睦遠訓支隊來到台南安平港停泊，並開放磐石艦供民眾參訪，見證國軍精實的訓練成果，船艦上的展覽充份顯示出國軍先進的國防科技及雄厚戰力，令人印象深刻；而海軍長期的海上訓練，對海軍官校的同學而言，可說是真正的鐵人三項，每位海軍健兒都承載著非常大的體能訓練壓力，這是一般人無法體會的，也是非常難能可貴的經驗。讓我們以海軍為榮，全力支持國軍，也為他們保鄉衛土的奉獻精神，致上最高的敬意。





海軍艦隊指揮部表示，海軍在執行國內環島航行訓練及國外敦睦遠航訓練，配合環島航訓停靠國內各港口並開放民眾登艦參觀，不僅能讓民眾瞭解海軍建軍備戰整備現況，進而關懷海軍、支持海軍，達成人才招募、宣揚國威及全民國防等目標。





民政局表示，海軍敦睦遠訓支隊歷年造訪台南安平商港，均吸引大批民眾前往參觀，反應熱烈良好，本次遠訓由海軍派遣油彈補給艦『532磐石軍艦』及康定級飛彈巡防艦『1207武昌軍艦』兩艘軍艦靠港，提醒有意來參觀民眾，登艦的注意事項如下：1、開放對象為具有中華民國國籍之國民，登艦時請出示具照片之合法證件。2、外籍配偶由具中華民國國籍之配偶陪同登艦；外籍看護須陪同具中華民國國籍之雇主登艦，登艦時均請出示具照片之合法證件。3、外籍人士未經事先申請不得登艦。4、因安全考量，請勿使用空拍機。