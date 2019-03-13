　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

「移動紅十字」航向深藍　解放軍醫療艦1年加造4艘

請按讚支持ETtoday新聞雲

▲▼大陸新造醫療艦。（圖／新浪軍事）

▲大陸新造醫療艦。（圖／新浪軍事）

大陸中心／綜合報導

醫療艦「岱山島號」擁有「和平方舟」的美譽，平時不僅需完成海軍戰時傷兵醫療演練、承擔國內地區醫療使命與進行「和諧使命」任務，明顯「太操勞」。為此，大陸海軍建造新型號醫療船，提供海島軍民完善的醫療保障；還有3艘正在趕工，將在2019年全數下水。

據了解，為分擔岱山島號的醫療任務，大陸海軍建造新型號醫療船。新船船長約110公尺，寬18公尺，排水量約5000噸，目前已完成舾裝，還有3艘新型醫療船正在建造，預計在2019年內全數下水，用來提供海島軍民完善的醫療保障。

▼大陸新造醫療船。（圖／新浪軍事）

▲▼大陸新造醫療船。（圖／新浪軍事）

上世紀80年代初期，大陸海軍為適應海上作戰與救援任務，將「瓊沙」號郵輪改裝成「南康」號醫療船，負責海戰編隊的伴隨保障或劃區保障、擔任傷員的早期治療、部分專科治療與後送任務，可同時完成100名傷員收治與3臺手術的診療工作。

由於「南康」號是客貨兩用船改裝而成，存在噸位小、航速慢與船齡較長等缺點。為此，大陸海軍1996年利用國際標準級裝箱，研究了18組具有典型功能的船用醫療模組，成功在新建造的海軍萬噸級訓練艦「世昌」號投用，為海上醫療訓練與突發事件醫療保障提供良好條件。

2008年，第一艘大型醫療船「岱山島號」裝備部隊，象徵大陸海上醫療救援能力更上一層。據了解，岱山島號滿載排水量1.4萬噸，航速18節，硬體設備相當於「三甲醫院」（中國醫院評定標準，滿分1000分，900分以上為三級甲等，即三甲），擁有「和平方舟」之名。

▲▼「和平方舟」岱山島號。（圖／新華社）

▲「和平方舟」岱山島號。（圖／新華社）

「和平方舟」岱山島號2017年7月26日從舟山啟航執行「和諧使命」任務，赴吉布地、獅子山、剛果與東帝汶等地，並提供人道及醫療服務，技術停靠斯里蘭卡、西班牙，期間位亞丁灣、吉布地為我護航官兵和駐吉官兵、施工人員進行醫療巡診。岱山島號不僅要完成海軍戰時傷兵醫療演練、承擔國內地區的醫療使命，還須進行「和諧使命」任務，明顯「太操勞」，需要幫手分擔工作。

ET快訊
詹家姐妹3盤逆轉謝淑薇晉級4強　中止詹謝大戰3連敗
快訊／04:19貢寮5.1地震「嚇醒」警報器狂響！北基宜晃很
貢寮04：19地震「嚇醒」警報器狂響！北基宜3級以上晃很大

關鍵字：醫療船,大陸海軍,海軍,岱山島號,備戰

點這裡，留個言吧! FB Weibo
請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

「移動紅十字」航向深藍　解放軍醫療艦1年加造4艘

台灣防空識別區為何「東南方缺一角」　補起來「美軍會很不方便」

嚴德發：面對中共和戰兩手策略　我建軍備戰需持續強化

宣揚國威敦睦邦誼　海軍敦睦遠航支隊開訓

習近平要共軍「聚力備戰打仗」　站在實現強軍夢的高度強化改革

新戰隊沒有指定F-16V！美媒：台灣將「決定權」留給美國

印度戰機頻出包？米格-29K著艦訓練操壞40具發動機

俄護衛艦裝備「菲林」致盲作戰系統　無殺傷力但能使敵人產生幻覺

長征九號擬2030首飛　運載能力為現役大陸火箭5倍「可載人探月」

陸未來探月計畫曝光　嫦娥八號將實驗在月面「3D列印蓋房子」

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

「移動紅十字」航向深藍　解放軍醫療艦1年加造4艘

台灣防空識別區為何「東南方缺一角」　補起來「美軍會很不方便」

嚴德發：面對中共和戰兩手策略　我建軍備戰需持續強化

宣揚國威敦睦邦誼　海軍敦睦遠航支隊開訓

習近平要共軍「聚力備戰打仗」　站在實現強軍夢的高度強化改革

新戰隊沒有指定F-16V！美媒：台灣將「決定權」留給美國

印度戰機頻出包？米格-29K著艦訓練操壞40具發動機

俄護衛艦裝備「菲林」致盲作戰系統　無殺傷力但能使敵人產生幻覺

長征九號擬2030首飛　運載能力為現役大陸火箭5倍「可載人探月」

陸未來探月計畫曝光　嫦娥八號將實驗在月面「3D列印蓋房子」

十大正妹議員爆新歡！電眼男入愛巢過夜　暗巷摟腰腰直擊

兄弟同時入選　徐晧宸、徐晧祐攜手出征跆拳世錦賽

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

周湯豪2年之癢！　穩交雀斑小姐爆「又開把地產界關穎」

「鄭捷第二」嗆殺「左左右右」！8度連發狙殺令　經紀公司急報案

跆拳道世錦賽國選　亞運金牌蘇柏亞、銅牌何嘉欣出線

SupremeＸStone Island春夏系列曝光　橘色背心搭防水外，潮出新高度

iPhone「最新4個小撇步」！一招選擇超完美照片　果粉：手抖救星

「移動紅十字」航向深藍　解放軍醫療艦1年加造4艘

「半年墜2次」346死！英法德18國禁止波音737 Max　土耳其也全面停飛

紅燈1分鐘！騎士下車「健身壓馬路」　功夫式劈腿收操…千人笑瘋：去看病

軍武熱門新聞

台灣防空識別區為何東南方缺一角..

採購F-16V？「決定權」留給..

殲-20遭圍攻吞敗因手中導彈太..

高潞·以用質疑「潛艦國造」能力

習貫徹強軍思想　聚力備戰打仗

印度米格-29K著艦訓練操壞4..

俄新型護衛艦裝備「菲林」致盲作..

紅旗-22射程百公里同時攔截6..

國防部辦理講習強化保密安全作為

德媒：中國是穿著短褲的世界強國

台灣軍力全球第24　周圍國家都..

10倍射程！拉法葉艦2年後換海..

海軍敦睦遠航支隊開訓宣揚國威

嫦娥八號將實驗在月面「3D列印..

更多熱門

相關新聞

寧陽艦遭擦撞　19年前同地點被撞

基隆東5號碼頭停靠我國海軍諾克斯（濟陽）級巡防艦寧陽號（FFG938），在9日凌晨1時30分，遭一艘進港沙烏地阿拉伯籍（NCC SAMA）商船撞擊，造成寧陽艦甲板部分凹陷，寧陽艦左舷被撞受損，AN/SLQ-32電戰天線都被撞歪毀損，所幸無人傷亡。

海軍司令檢討軍艦失火　指揮官被罵到送醫

軍艦靠泊遭沙國化學輪撞上

潛艦國造進入關鍵節點　立法院3月底開秘密會議

3月限定這14天能免費登上海軍軍艦

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 邵庭 金門防疫戰 王令麟 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

即／血濺忠孝西路！台北女過馬路慘遭爆頭

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

善美：一直被女前輩警告小心勝利

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　前女友哭了

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

即／中和一家5人被圍毆　全送醫

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳龍怒了

鄭俊英淫片群傳「有當紅女偶像」

0元來台環島！版畫家遭爆「吃定台灣人」

遊瓜地馬拉失蹤　她赤裸亡疑遭性侵

姜丹尼爾是導火線？網紅點破：勝利是擋箭牌

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面