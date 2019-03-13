「移動紅十字」航向深藍　解放軍醫療艦1年加造4艘

▲大陸新造醫療艦。（圖／新浪軍事）

大陸中心／綜合報導

醫療艦「岱山島號」擁有「和平方舟」的美譽，平時不僅需完成海軍戰時傷兵醫療演練、承擔國內地區醫療使命與進行「和諧使命」任務，明顯「太操勞」。為此，大陸海軍建造新型號醫療船，提供海島軍民完善的醫療保障；還有3艘正在趕工，將在2019年全數下水。

據了解，為分擔岱山島號的醫療任務，大陸海軍建造新型號醫療船。新船船長約110公尺，寬18公尺，排水量約5000噸，目前已完成舾裝，還有3艘新型醫療船正在建造，預計在2019年內全數下水，用來提供海島軍民完善的醫療保障。

▼大陸新造醫療船。（圖／新浪軍事）

上世紀80年代初期，大陸海軍為適應海上作戰與救援任務，將「瓊沙」號郵輪改裝成「南康」號醫療船，負責海戰編隊的伴隨保障或劃區保障、擔任傷員的早期治療、部分專科治療與後送任務，可同時完成100名傷員收治與3臺手術的診療工作。

由於「南康」號是客貨兩用船改裝而成，存在噸位小、航速慢與船齡較長等缺點。為此，大陸海軍1996年利用國際標準級裝箱，研究了18組具有典型功能的船用醫療模組，成功在新建造的海軍萬噸級訓練艦「世昌」號投用，為海上醫療訓練與突發事件醫療保障提供良好條件。

2008年，第一艘大型醫療船「岱山島號」裝備部隊，象徵大陸海上醫療救援能力更上一層。據了解，岱山島號滿載排水量1.4萬噸，航速18節，硬體設備相當於「三甲醫院」（中國醫院評定標準，滿分1000分，900分以上為三級甲等，即三甲），擁有「和平方舟」之名。

▲「和平方舟」岱山島號。（圖／新華社）

「和平方舟」岱山島號2017年7月26日從舟山啟航執行「和諧使命」任務，赴吉布地、獅子山、剛果與東帝汶等地，並提供人道及醫療服務，技術停靠斯里蘭卡、西班牙，期間位亞丁灣、吉布地為我護航官兵和駐吉官兵、施工人員進行醫療巡診。岱山島號不僅要完成海軍戰時傷兵醫療演練、承擔國內地區的醫療使命，還須進行「和諧使命」任務，明顯「太操勞」，需要幫手分擔工作。