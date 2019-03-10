海軍司令檢討軍艦失火　指揮官被罵到癱坐送醫

▲海軍司令黃曙光。（資料照／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

海軍蘭陽軍艦1日於蘇澳船廠乾塢實施大修外包工程時冒煙起火，事後檢討會上海軍司令黃曙光大怒開罵，讓海軍蘇澳後勤支援指揮部葉姓上校指揮官當場高血壓發作，癱坐在椅子上，隨即送到左營總醫院檢查，由於狀況並不嚴重，隔天出院便返家休養。

針對蘭陽軍艦失火一事，海軍艦隊指揮部指出，當天下午4點25分包商執行船底燒焊工程溫度過高，造成爐艙控制室大量冒煙，安全值更人員發現後立即回報，艦上隨即開始實施損害管制，火勢在4點50分獲得控制。對此，國防部要求海軍司令部進行專案調查，懲處失職幹部。

據《蘋果日報》報導，黃曙光4日便前往失事現場勘驗，7日則到海軍陸戰隊指揮部，召集海軍各主管檢討。會中黃曙光嚴厲指責，葉姓上校突癱坐在椅子上，讓黃曙光也嚇了一跳，立刻要求送醫。

葉姓上校送往左營總醫院後檢討會繼續進行，黃曙光要求各級長官一定要注意公安的重要性。有官員說，黃曙光擔任海軍司令便強調人安、物安及航安，包括軍紀事件，都不容許犯錯。如果單位主官有疏失，將負起連帶責任，絕不寬貸。

葉姓上校經醫方檢查後發現有高血壓狀況，但並未嚴重到需要治療，隔天便出院在家休養。