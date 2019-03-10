基隆港9日靠泊諾克斯級艦遭貨輪撞擊　19年前同地點也曾被撞

▲ 基隆港9日靠泊寧陽艦遭商船擦撞，19年前同地點也曾被撞。（圖／記者郭世賢攝）

記者郭世賢／新北報導

基隆東5號碼頭停靠我國海軍諾克斯（濟陽）級巡防艦寧陽號（FFG938），在9日凌晨1時30分，遭一艘進港沙烏地阿拉伯籍（NCC SAMA）商船撞擊，造成寧陽艦甲板部分凹陷，寧陽艦左舷被撞受損，AN/SLQ-32電戰天線都被撞歪毀損，所幸無人傷亡。

基隆東4、東5碼頭屬海軍所有，海軍固定派遣一艘諾克斯級艦，擔任131艦隊的旗艦。基隆港的商船進出頻繁，寧陽艦（FFG938）來台服役20餘年，第二次在同位置被其商船撞傷，2次意外都發生在凌晨時分。寧陽的姊妹艦鳳陽（FFG933），也曾在同一位置遭撞。

▲ 基隆港9日靠泊寧陽艦遭沙烏地阿拉伯籍（NCC SAMA）商船撞擊。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

2000年11月1日凌晨，「象神」颱風來襲，泊靠在中船基隆廠第6號碼頭內，長200多公尺，重2萬6千餘噸的「樸馬麥斯」號斷纜，在基隆港內橫衝直撞，共撞損了海巡署3艘巡邏艇、「海祥號」貨輪、一台橋式起重機、海軍4艘「寧陽」軍艦遭殃。

當時颱風期間，海軍多艘艦艇並排泊靠在碼頭。「樸馬麥斯號」斷纜，先撞上東5碼頭外檔的寧陽艦船艏與左舷，再擦撞東4碼頭外檔的德陽艦（DDG925）艦艏，隨後漂到港區對岸，又撞上泊靠西1碼頭外檔的瀋陽艦（DDG923）船舯，並向內擠壓內檔的正陽艦（DDG928）受損。「樸馬麥斯」號還撞損了海巡署3艘巡邏艇、「海祥號」貨輪、一台橋式起重機，最後基隆地方法院審結，判中船須賠償海軍總司令部6000餘萬元。

颱風期間停在港內，被斷纜漂流商輪撞傷的案例，還有紀德級驅逐艦「馬公」號（DDG1805）。2015年8月8日凌晨5時許，中颱蘇迪勒襲台期間，馬公軍艦於台中港西6碼頭實施防颱靠泊時，被一艘斷纜漂流的貨輪擠壓衝擊之下，導致馬公艦纜繩斷裂，軍艦漂離碼頭，艦上官兵緊急以自身動力航行至港內較寬闊的迴船池下錨，直到風雨減緩，才重新靠泊碼頭。

至於其他泊靠在軍民合用港口內，卻被商船撞擊的案例，包括2017年10月3日上午8點30分許，海軍基隆級左營艦（舷號1803），在旗津海軍第4造船廠外遭化學運搬船「永富三號」擦撞，造成左艉鋼板被撞凹約2平方公尺。幾乎同一時間，姊妹艦「基隆」號（DDG1801）返回蘇澳港時，也與漁船「金福恩二號」發生碰撞，漁船艉部受損。

▲ 基隆港9日靠泊寧陽艦遭商船擦撞，造成寧陽艦甲板部分凹陷，寧陽艦左舷被撞受損，AN/SLQ-32電戰天線都被撞歪毀損。