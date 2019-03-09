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記者郭世賢／基隆報導

基隆東5號碼頭停靠我國海軍寧陽軍艦，在9日凌晨1時30分，遭一艘進港沙烏地阿拉伯籍（NCC SAMA）商船撞擊，造成寧陽艦甲板部分凹陷，所幸無人傷亡，後續由航港局與海巡等單位調查事發原因。

▲ 移動貨輪Vs停泊軍艦…寧陽艦左舷甲版塌陷，海軍：將求償。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

基隆港務分公司指出，基隆港監控中心在9日1時30分接獲131艦隊電話通報，沙烏地阿拉伯籍化學輪薩瑪號（NCC SAMA）裝載化學品乙二醇，進港停靠西16碼頭卸載3100噸時，不慎碰撞東5碼頭938軍艦艦身左舷中部，目前已通知港代香港伍航及航港局處理。

海軍艦隊指揮部表示，靠泊基隆港東5碼頭的寧陽軍艦（舷號938）左舷船舯遭沙烏地阿拉伯籍化學輪薩瑪號（NCC SAMA）進港作業時，不慎撞擊，造成左舷甲板部分凹陷撕裂，所幸無人員傷亡。相關責任將由航港局、港警總隊及海巡等海事單位調查釐清，並將依法提出求償。

薩瑪號（NCC SAMA）油品船

排水量：總29168噸。

船長：182.99公尺。

船寬：32.23公尺。

寧陽艦（諾克斯級）小檔案

全長：134公尺。

舷寬：14.33公尺。

排水量：3877噸。

主機：Westinghouse蒸汽渦輪機。

乙二醇，又名甘醇。無色無臭、有甜味液體，能與水以任意比例混合。用作溶劑、防凍劑以及PETE等的原料。

▲ 沙烏地阿拉伯籍化學輪薩瑪號（NCC SAMA），不慎碰撞東5碼頭寧陽軍艦艦身左舷中部。

▲ 海軍寧陽938軍艦艦身左舷中部受損。

▲▼ 沙烏地阿拉伯籍化學輪薩瑪號（NCC SAMA）裝載化學品乙二醇。