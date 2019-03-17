台東市藍晒圖廣場變身大歌廳　鄭進一等6資深藝人開唱

▲台東藍晒圖市集變身台東大歌廳。（圖／記者楊均典翻攝）

記者楊均典／台東報導

台東縣政府文化處辦理的「風華年代．歌廳秀」，邀請到6位實力派卡司資深藝人16日下午6點30分在台東市藍晒圖廣場盛大開唱，演唱陣容相當堅強，以演唱《風從那裡來》成名的萬沙浪也特別前來與老朋友相聚，縣長饒慶鈴與現場超過6百位民眾，共同聆聽膾炙人口的經典歌曲，原汁原味重現當年秀場風華。

「風華年代．歌廳秀」匯集紀露霞、孔蘭薰、吳秀珠、康弘、鄭進一、于櫻櫻等資深實力派唱將，一首首經典老歌，帶給台東民眾們最精采、最豐富的音樂饗宴。

台東縣長饒慶鈴縣長指出，老歌雋永彌新，是永不退流行的表演形式，文化處辦理的今年第1場音樂展演，特別推出70年代相當風迷的歌廳秀，讓藍晒圖廣場變身為台東大歌廳，大家隨著歌聲回到過去那段青澀、艱難但是充滿希望的年代。

饒慶鈴強調，更重要的原因是復振藍晒圖市集，這裡曾經有許多人的共同回憶，要求文化處在今年內就要積極進行並且看到成果。

文化處指出，自即日起在藍晒屋展出這些資深藝人的風華歲月，民眾可於每周三至周日14時至22時前往欣賞，將展示藝人們珍貴收藏和經典作品，展館內也搭設小型歌廳秀舞台，讓您一進入展館即可搖身一變成為最火紅的秀場巨星，重現更多秀場風華的往日情懷。