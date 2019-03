快訊／紐西蘭達尼丁機場發現可疑包裹　拆彈小組已抵達現場

國際中心/綜合報導

紐西蘭當地時間17日晚上8點10分在達尼丁國際機場( Dunedin Airport)發現可疑包裹,目前機場已關閉,並拉起封鎖線禁止進入,拆彈小組也已經進入。

▲紐西蘭達尼丁國際機場(Dunedin Airport)。(圖/翻攝自臉書/Dunedin Airport)



根據《紐西蘭先鋒報》表示,有目擊者在機場大樓內發現可疑包裹,機場關閉後,附近道路也已經設置改道措施,詳細狀況還有待更新。

Dunedin Airport is currently closed. Any passengers whose flights have been cancelled this evening - please contact your airline.