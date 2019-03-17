富商砸15萬建歐盟最短「1m長」高速公路　背後藏洋蔥...

▲許多民眾特地到「竣工典禮」現場聲援曼達奇的理念。（圖／dragoicommercialphoto）

國際中心／綜合報導

羅馬尼亞一名33歲連鎖速食店負責人史提芬曼達奇（Stefan Mandachi）花了約5000美金（約台幣15.4萬元）建造一條「歐盟最短的高速公路」，號稱只有1公尺長，為的就是要諷刺羅馬尼亞高速公路嚴重不足。曼達奇甚至特地舉辦了「竣工典禮」，藉此讓輿論持續發酵，讓更多羅馬尼亞民眾能夠意識到行車安全問題。

根據BBC報導，這條「全歐盟最短高速公路」就建造在蘇恰瓦（Suceava）一條主幹道旁的空地上，據悉，曼達奇會決定將這條象徵性的高速公路建在這裡，就是因為蘇恰瓦是羅馬尼亞唯一一個沒有高速公路建設的地區。曼達奇的行動也吸引了許多關心相同議題的民眾，在高速公路竣工典禮上，就有上百名支持者出席，將現場擠得水洩不通。

根據當地媒體報導，竣工典禮當天有救護車與消防車到場，甚至還有一架小型飛機拉著要求政府興建高速公路的橫幅飛過上空。曼達奇將此次活動命名為「羅馬尼亞想要高速公路」，並呼籲民眾放下手邊的工作，花個15分鐘來關心這項議題，向政府爭取應有的道路權益。