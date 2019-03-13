「唐僧師徒」取經迷路？　高速公路上舉自拍桿合照

▲唐僧一行人自拍。（圖／翻攝自梨視頻）

大陸中心／綜合報導

浙江寧波高速公路交警黃警官11日下午進行監視器電子巡查時，發現四個人影在杭州灣跨海大橋上逗留，仔細一看，竟是「兩個僧人、猴子與豬」的組合。他立即通知巡邏交警趕往現場，並透過監視器關注四人動態，「他們停了一陣子，隨後在路邊自拍，拍完就走了。」

黃警官說明，四人站在高速公路旁，不斷張望，且持續向護欄靠近，「他們在那東張西望，不斷靠近護欄，似乎想橫穿高速公路。」

黃警官說，「大師兄」孫悟空盯著公路車流許久，突然掏出自拍桿，「他們停了一陣子，可能打消穿過高速公路的主意了，隨後在路邊自拍，拍完就走了。」

▼唐僧一行人在杭州灣大橋。（圖／翻攝自梨視頻）



巡邏交警說到，到達現場時，四人已不見蹤影；經過仔細搜查，發現護欄外的隔離柵欄上有個缺口，「剛好可以讓人穿過，我們立即聯繫相關單位進行修補，防止類似事件再發生。」

高速公路交警單位調查後得知，四人是外地的馬戲團團員，疑因仰慕杭州灣跨海大橋，才進行危險舉動，「可能想留下到此一遊的紀念吧，才翻越防護網，走到高速公路。」

北京市公安局官方在微博上發布相關視頻，並提到，「高速公路是全封閉的路段，禁止行人上高速，神仙也不例外。」

▼北京公安局官方微博。（圖／微博／平安北京）

網友看完後表示，「猴哥咱翻個筋斗雲過去不就行了嗎！不行啊限速被抓拍。」、「唐僧：我師徒四人從東土大唐而來去往西天拜佛求經，途徑此處，不知哪位仙人可否送我們一程」、「 杭州灣跨海大橋不一樣啊，『神仙』都來了。」