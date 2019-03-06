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花貓倒高速公路！好心男「秒停車抱住牠」引論戰　網怒：做好事看地方

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▲▼ 花貓倒高速公路　好心男停車抱住牠引論戰 。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

▲男子的舉動非常善良，但也讓網友感嘆：這樣太危險。（圖／翻攝自爆廢公社二館）

地方中心／綜合報導

遇到這樣的情況，你會怎麼做呢？一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」上傳一張照片表示，有個好心人看到小花貓倒在車道上，立馬停車將牠抱上車，讓小花貓保有全屍，但貼文一出卻引發兩派網友戰翻。

從畫面可見，一名灰衣男子將車停在高速公路中間，並下車將小貓抱到車上，而這畫面也被網友拍下，並上傳到網路大讚「好心人」，但這畫面卻引發兩派網友激戰，一派網友認為，這舉動實在太危險氣得直呼：「做好事也看看地方」、「這大體是用很多生命換的」、「真的很有愛心，但是真心建議,國道真的不要隨意停車，避免後方駕駛跟車主安全，真的很重要」而另一派網友則表示，「至少很有愛心啊」。

此外，也有網友將貼文轉載到「爆怨公社」怒批：「高速公路欸！！有沒有觀念啊？這樣停車在車道上造成連環追撞，我看這個愛畜生的也賠到死了！別跟我扯什麼沒愛心三小的，你們愛動物沒腦袋是你們的事情，不要害到其他用路人安全！高速公路遇到動物屍體或者掉落物請打1968，不要自己驟然停車」。

對此，大部分網友都感嘆，有愛心是好事，但千萬不要影響到別人安全。另外，也有網友表示，「在高速公路上面，任何理由暫時停車必須在『路肩』，並且後方擺放三角故障警示牌。非發生事故就任意停車在車道上面，管你什麼原因都是自私無知害人害己的離譜錯誤行為。」、「有愛心很好，但下次要多加注意」。

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關鍵字：爆料公社,花貓,高速公路

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