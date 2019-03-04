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社會 社會焦點 保障人權

中山高傳女子墜落！8秒驚悚影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」

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社會中心／綜合報導

國道1號南下67公里處驚傳女子墜落！一名58歲吳姓女子4日晚間近7點多疑似從幼獅交流道上方平面道路落下，嚇得不少駕駛立刻打方向盤閃避。現在有一段8秒救護影片曝光，從中清楚可見婦人倒臥在車道上，引發熱議。

根據最新曝光的畫面，可以看到吳女倒臥在車道上，上半身在路肩，下半身則在外側車道，好在事後有一輛拖吊車在外側車道閃雙黃燈示警，才未使事態擴大。

國道警方4日晚間6點50分接到民眾報案，到場後發現吳女倒臥在中山高南下67至68公里處路肩，而且右小腿骨折、有撕裂傷，左臉腫脹，意識不清，身旁還有大量嘔吐物，因此第一時間送往怡仁醫院搶救，之後轉送林口長庚。

▲▼中山高傳女子墜落！8秒影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲吳女倒臥在外側車道與路肩。（圖／記者楊熾興翻攝）

有網友在臉書社團表示，女子是從幼獅交流道上方跳下，隨後重摔至路肩。經《ETtoday新聞雲》報導後，許多人紛紛驚嚇表示：「差點又有無辜駕駛產生了」、「好可怕，從天空降落」、「真的會嚇死人，這樣誰還敢開車啊！」

由於吳女傷重不能製作筆錄，初步檢視外傷也不排除是被從車上丟包，因此警方已先根據現場遺留的手機和證件確認身分，但確切是從上方跳下，還是跳車或被丟包，還有待後續進一步釐清。目前已通知吳女家屬到場，但家屬似乎也不清楚狀況。

▲▼快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避。（圖／高公局／翻攝自臉書）

▲▼國1南下幼獅交流道路段驚傳女子墜落，’網友PO文提醒用路人注意。（圖／高公局／翻攝自臉書）

▲▼中山高傳女子墜落！8秒影片曝光　駕駛大驚「有人跳下來」。（圖／翻攝自臉書）

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快訊／國1驚傳女子墜落！ 駕駛一看嚇壞　急打方向盤閃避

關鍵字：中山高,國道1號,國1,高速公路,幼獅交流道

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