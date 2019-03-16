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人物／民進黨最佳助選員！余天演講助唱千場　風光重返國會

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▲▼316三重立委補選開票,余天競選總部,余天當選後到場感謝選民。（圖／記者季相儒攝）

▲余天當選後到場感謝選民。（圖／記者季相儒攝）

政治中心／綜合報導

資深藝人余天12年前年當選三重區立委，從歌壇跨足政治圈，至今十年多。當年的演藝界「大哥」，從政壇菜鳥做起，多年來為民進黨候選人站台拉票，演講或助唱總計超過千場，堪稱綠營最佳助選來賓，歷經起伏，如今風光重返國會。

余天生於新竹市，求學時擅長田徑、鐵餅、鉛球、棒球，鐵餅是當年新竹縣運動會紀錄保持者的佳績。17歲起便跨入歌壇，縱橫演藝圈數十年，迄今仍為台灣演藝界極具分量的大哥級人物。而1977年發行《榕樹下》唱片，這首歌在台灣紅極一時，更成了余天的成名曲。

2007年，余天初任立委，曾因兒子余祥銓違規停車、與路人肢體衝突等負面消息，引發媒體關注，他也因為對前總統馬英九綠卡事件，被國民黨提告。余天因此認為，「政治圈比演藝圈黑暗」。40年的演藝生涯，他自認唱歌對他很簡單，政治要學的卻很多。

儘管只任一屆立委，余天一家卻始終對政治難以忘情。余天的女兒余筱萍去年初爭取台北市議員初選未過，身兼新北市黨部主委的余天也看得很開，他僅淡淡表示「事情過了就過了，沒選上就算了，今後不會再鼓勵她參選。」

去年底，余天因為民進黨九合一大選及新北市長落敗，開票當晚就宣布請辭以示負責，讓基層感到不捨。他在受訪時坦言，選舉結果讓他很失落，很多建議沒被黨中央採納。如今在立委補選力抗「韓流」勝出，余天在政壇可說越挫越勇。

余天在演藝圈的人脈很廣，據說每個月光是紅白帖支出就達10萬餘元，還會私下以數萬元捐助弱勢。余天並自爆，從政至今已賠掉5間房，每月得扛40萬元開銷。妻子李亞萍也曾抱怨，余天不聽勸，就是要走政治，且批評很恨民進黨的某些人，因為這些人「船過水無痕、真心換絕情」。

民進黨官網盛讚，余天卸下立委職務後，參選並擔任民進黨中央執行委員，以深厚之實務經驗與從政心得，協助黨務發展，挾著資深藝人的光環，在多次選舉之中亦為最受歡迎的助選來賓，前前後後參與輔選，無論演講或歌唱，總計超過千場，為民進黨重返執政提供相當大的助力。

余天堪稱演演藝圈與政壇雙棲的長青樹，重返國會後，能否為民進黨「最後一口氣」注入生機，替總統蔡英文2020年爭取連任以及立委選情，外界拭目以待。

【余天小檔案】
黨籍：民進黨
出生地：新竹市
年齡：72歲
學歷：新竹縣立第一高級中學（高中補習學校）
經歷：第7屆立委、全國藝能總工會理事長、陳水扁總統大選演藝人員後援會會長、中華民國關懷藝人基金會董事
「牽手護台灣、加入聯合國」大遊行藝能界召集人
家庭：妻子李亞萍、長女余筱萍、次女余苑綺、長子余祥銓

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