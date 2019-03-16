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恐攻嫌掃射血洗！　清真寺打掃男「飛撲奪槍」獲封英雄

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▲▼ 紐西蘭槍擊。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 槍擊案爆發，救護車獲報趕抵現場，載受傷的民眾前往醫院。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

紐西蘭南島基督城15日發生恐怖連環槍擊案，奪走49條寶貴性命。這起事件共有2座清真寺遭到襲擊，根據倖存者的說法，正當武裝分子開槍掃射的同時，一名年輕的英勇男子飛撲奪槍，成功挽救在場人士的性命。

《紐西蘭先驅報》報導，林伍德（Linwood）清真寺是槍手第二波開槍掃射的目標，事發當下約有60人至70人在內。倖存者馬薩魯丁（Syed Mazharuddin）指出，當時他先是聽到槍響，接著群眾尖叫聲四起，大家都在找躲藏的地點，接著全副武裝的槍手從正門走進來，隨即朝著正在入口處附近禱告的老人家開槍瘋狂掃射。

就在此時，一名平時在清真寺負責打掃工作的男子抓到機會立刻撲向槍手，成功奪走嫌犯手上的槍，儘管他試圖追趕，但槍手同夥早已在車內接應，最終嫌犯成功脫逃。

只不過，成功奪槍的故事並沒有在Al Noor清真寺上演。根據倖存者諾巴尼（Khaled Al-Nobani）的說法，槍擊案爆發當下，現場頓時陷入混亂，槍手持2把槍並朝著所有人開槍，就連老婦人也不放過，「當時有一個人向槍手飛撲過去，企圖奪走他的槍，但嫌犯直接把那個人射倒。」

這起恐攻槍擊案造成49人喪命，震驚國際。根據警方的最新說法，28歲槍手塔朗特（Brenton Tarrant）在Al Noor Mosque清真寺開槍掃射後，駕車前往不遠處的Linwood Masjid Mosque清真寺繼續他的暴行。據瞭解，他是名澳洲公民，從小在新南威爾斯省格拉夫頓（Grafton）長大，目前紐澳政府已聯手針對此事展開調查。

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▼ 直播槍擊掃射的塔朗特。（圖／路透）

▲▼紐西蘭基督城槍擊。（圖／路透）＝

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關鍵字：基督城,槍擊,清真寺,紐西蘭,紐澳要聞

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