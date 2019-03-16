彰化立委補選林佳龍陪同投票　黃振彥：相當有信心

▲交通部長林佳龍陪同民進黨籍候選人黃振彥前往投票。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化立委補選投票日，交通部長林佳龍，16日上午陪同民進黨候選人黃振彥一起投票，黃振彥說選前兩個多月以來，每天都是早出晚歸，今天心情反倒輕鬆，早上睡到八點才起床，他說他的努力相信大家都看得到，希望今天能有一個好的結果，順利當選來擴大為鄉親服務。

▲民進黨籍候選人黃振彥與縣議員妻子楊妙月前往鹿港福崙宮投票。

上午黃振彥在林佳龍陪同下前往鹿港鎮福崙宮投開票所投票，受到許多鄉親的熱烈支持，黃振彥的妻子也是彰化縣議員楊妙月，在地服務熱誠讓選民看得到兩夫妻的認真與努力。林佳龍說，我媽媽也是鹿港人，難得有這個機會輔選，全家人都動員催票，台中彰化也只隔大肚溪，形成中部生活圈，在台中有很多彰化人，也呼籲所有的選民，選出好人才，來建設彰化。

黃振彥說，在選舉這兩個多月，我的競選團隊、長官、老婆及家人都不分日夜，全力走訪6鄉鎮支持，每天都是早出晚歸，我相信我們大家的認真，大家都看得到，希望能有這個機會，當選立委擴大服務，尤其妻子楊妙月平時都要幫忙跑行程，每天也是很忙很累，難得今天可以多睡一點，還是叫她快點起床準備，投完票後，也將在縣黨部主委邱建富的陪同下，前往各投開票所巡視投票情形。

▲交通部長林佳龍與民進黨籍候選人黃振彥母親相擁。（圖／記者唐詠絮翻攝）



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