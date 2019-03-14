超跑迷必看！2500萬藍寶堅尼 LP 700-4只賣1100萬　3分鐘影片直擊

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地方中心／台中報導

快來搶！超跑藍寶堅尼、瑪莎拉蒂、BMW、賓士等名車即將拍賣了。台中地檢署將於3月20日在拍賣小棧前，進行第57次扣案物變價拍賣程序，公開拍賣偵查中查扣的超跑藍寶堅尼及賓士、瑪莎拉蒂、BMW等4部高級名車，其中最受矚目的就是藍寶堅尼Aventador LP 700-4超跑，新車目前市價約為2500萬元，而這次拍賣將以1100萬元為起標價，將成為一大亮點。

▲台中地檢署拍賣小棧將20日拍賣查扣的名車，圖為藍寶堅尼Aventador LP 700-4。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）

台中地檢署指出，這輛Aventador LP 700-4是檢察官偵辦拉脫維亞境外詐欺機房，從詐欺金主所查扣的義大利超級跑車，該車是以未來戰機為設計概念，車身比例簡潔有力，線條造型精準銳利，新車目前市價約為2500萬元，而本次拍賣將以1100萬元為起標價。

另外，地檢署為加強變價成效及宣傳效果，增加民眾參與度，這次更由張凱傑、柯學航、謝珮汝檢察官挑戰素人演員，擔任主角，多位檢察事務官、紀錄科、執行科等同仁擔任臨時演員，自編、自導、自演與自行後製完全零成本之微電影「藍寶與珍妮」，以輕鬆幽默的創意行銷，吸引民眾前來應買及參與慶祝活動。

影片曝光後，不少人都說，「嗯。。怎麼真的搭肩了！」、「真的交往10年了嗎？」，還有不少鼓舞說「買車了啦」。

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