遺產E劇場／母親保單借款3百萬癌逝　國稅局硬要揹債子女繳稅

▲法院判決案例中保單借款可列為遺產債務免課稅項目。（圖／視覺中國CFP）

記者李蕙璇／台北報導

有位保戶從自己的終身壽險保單借款，在病逝前未還清本金的情況之下，家屬申報為遺產債務不計入遺產課稅卻遭國稅局駁回，最後經法官審理判決國稅局違法，應可免課稅。

【案例故事】

林太太在10幾年前，向美美人壽投保了一個1千萬的終身壽險，繳費期限是20年。

大約是在3年多前，林太太在股市虧了一點錢，需要回補融資擔保金，所以她利用保單借款向美美人壽公司借了3百萬出來應急，之後繳息正常，不過因為林太太並沒有多餘的資金，所以本金一直沒有清償。

3個月前，林太太因胰臟癌過世了，子女在申報遺產稅的時候，將林太太向美美人壽借的3百萬申報為遺產債務。但是這筆借款，被國稅局給剔除掉了，理由是國稅局認為同一筆保單，其理賠金未計入遺產，3百萬的質借債務又可以不計入遺產課稅，將造成納稅人故意先購買保險，再以保單借款虛列債務以規避降低遺產稅。

家屬不能認同，經訴願無效，於是提出行政訴訟。

【法律解析】

劉韋德律師表示，依據保險法第120條規定，保險費付足一年以上者，要保人得以保險契約為質，向保險人借款，所以實務上以保單質借的狀況甚為普遍。

另一方面，保險法第112條規定，保險金額約定於被保險人死亡時給付於其所指定之受益人者，其金額不得作為被保險人之遺產，另遺贈稅法第17條第9款又規定，被繼承人死亡前若有未償之債務且有確實之證明者，是可以自遺產總額中予以扣除。

根據這兩條法律規定，林太太的家屬一方面確實可以領取保險給付，一方面又可以主張將借款債務自遺產總額中扣除。

國稅局不准許家屬自遺產中扣除保單借款債務，法律上真的站的住腳嗎？

保險法第 120 條的規定，是法律賦與要保人可以用保單向保險公司借款的法源，雙方本質上屬於借貸關係，假設要保人不是向保險公司借款，而是向第三人借款且有證明，依法本來就可以自遺產總額中予以扣除，而為何向保險公司借款卻不能予以扣除，國稅局稱這樣會虛列債務降低遺產稅的立論，過於薄弱。

再者，保單借款本質上屬借貸契約關係，理賠金之給付則屬保險契約關係，兩者法律關係是不同的，國稅局在訴訟中稱保單貸款只是受益人減少受益款，並非繼承人實際上有承擔債務，這種說法在法理上也甚薄弱，且保險公司是否要行使質權，屬於保險公司的權利而義務，因此將減項概念用在這裡，實在是怪怪的。

其實，遺贈稅法第17條第9款只規定被繼承人死亡前，未償之債務具有確實之證明者，即可自遺產總額中扣除，而被繼承人是否有無未償債務，應該是以被繼承人死亡時的那一刻決之，而不應以之後保險公司於給付保險金時，有無扣除系爭質借金額來決定被繼承人是否有該未償之債務。

因此，國稅局認定保單借款不可以自遺產總額中扣除，應於法不符，實務上法院也有相關判決可參考（最高行政法院98 年度判字第60 號判決） 。

【劉韋德律師小檔案】

台大法律系畢業，擁有律師執照，擅長財產繼承、遺囑撰寫教學、遺產分配、房屋買賣等案件。

《ETtoday保險雲》邀請到擅長房屋財產繼承、遺產等相關法律規定的律師劉韋德，開闢「遺產E劇場」專區，不定期和讀者分享《民法》、《保險法》等常見實務見解，透過故事舉例的方式，邀請讀者認識法律中的奧秘。

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