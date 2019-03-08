華聞快遞／湖南「女性」專場招聘會：細心、溝通力強受歡迎

▲湖南「女性」專場招聘會。（圖／CFP）



《湖南》湖南「女性」專場招聘會：細心、溝通力強的求職者受歡迎

適逢3月8日國際勞動婦女節，湖南舉行多場招聘會為女性求職者提供各類崗位，其中，細心、有親和力和溝通能力強的女性求職者，是企業重點尋覓的對象。此外，湖南多位職業導師認為，促進男女就業平等，不只是舉辦專場招聘會而已，還要清除所謂的傳統觀念，增強法律法規，為女性提供就業保障。（中新社）

《上海》滬指跌4.4%失守3000點 兩市成交額連續3日破兆

連日上漲的A股8日迎來大幅回調，兩市逾百股跌停，滬指暴跌逾4%失守3000點。截至收盤，滬指報2969.86點，跌4.40%，終結5連漲，成交5256億元（人民幣，下同）；深成指報9363.72點，跌3.25%，成交6585億元；創業板指報1654.49點，跌2.24%，成交2029億元；不過，這也是繼6日、7日之後，兩市成交額連續第三個交易日破兆元。（中新經緯）

《北京》總投資10,706億 北京通州未來三年儲備項目937個

北京通州區對外公布《北京城市副中心老城區城市雙修與更新三年行動計劃(2019-2021年)》，未來三年，通州共儲備項目937個，總投資10,706億元。其中，僅市民非常關注的老城區改造提升項目，就安排了148項重點項目，總投資627億元。（北京晚報）

《陝西》陝西啟動全民義務植樹護綠聯動行動 秦嶺沿線植樹5萬多株

2019陝西省「關愛大美秦嶺·共建綠色家園」全民義務植樹護綠聯動行動啟動儀式8日在西安藍田縣舉行，活動當天，秦嶺沿線寶雞、渭南、漢中等地以多種形式共同為秦嶺植樹添綠，累計動員萬餘名志願者植樹50,000多株。（中新社）

▼志願者秦嶺沿線植樹5萬多株。（圖／中新社）



《重慶》加強重慶「大數據智能化」發展運用 提高企業、市民獲得感

十三屆大陸全國人大二次會議重慶代表團舉行第三場記者會7日舉行，主題為「大數據智能化發展與運用」，重慶市大數據應用發展管理局副局長楊帆指出，下一步，大數據管理局將繼續以智慧城市為應用抓手，切實提高企業和市民的獲得感、幸福感。（重慶日報）

《北京》姚勁波：下一個十年最大的互聯網紅利一定是在鄉村

十三屆大陸全國人大二次會議第二場「代表通道」集中採訪活動於3月8日下午舉行，部分大陸全國人大代表接受采訪。對於互聯網只有在大城市才能發展，大陸全國人大代表姚勁波指出，恰恰相反，下一個十年，「我認為最大的互聯網紅利一定是在鄉村」。（中新社）

《青海》青海西寧：推多項措施 促進就業工作

西寧市8日召開了關於促進就業工作的新聞發布會，根據西寧市人民政府印發的《關於做好當前和今後一個時期促進就業工作的若干措施》，市政府將從支持企業穩定發展、鼓勵就業創業、積極實施培訓、及時展開下崗失業人員幫扶等4方面推出11條措施，未來也將加快推進政策確實落地。（中新社）

《寧夏》寧夏2018年依法處置1514家涉藥單位

寧夏藥品監管工作會議8日指出，2018年，寧夏展開了全區城鄉結合部和農村地區藥品質量安全專項整治，將全區2096家村衛生室、594家個體診所、1056家零售藥店等3746家藥品經營使用單位納入整治範圍，對1514家存在問題的涉藥單位逐一依法處置，取得明顯整治效果。（中新社）

▼寧夏2018年依法處置1514家涉藥單位。（圖／CFP）

