長期毆妻還開貨車撞死妻子　被逮竟說視力差不慎撞死

▲彰化貨車殺妻案，最高法院判刑15年定讞。（圖／資料照／記者季相儒攝）

記者吳銘峯／台北報導

彰化市開工廠的黃姓男子，長期對妻子家暴，他不滿妻子聲請家暴保護令，先嗆「如果再收到傳票，要跟妳同歸於盡！」而後趁著妻子與兒子聊天時，開貨車撞死妻子。被捕起訴後，還辯稱視力差沒看到妻子。最高法院審理後，15日將他判刑15年定讞。

判決指出，本案發生於2017年4月20日，結婚38年的黃男與妻子，育有2子1女。由於黃男長期家暴，妻子在案發前5年通報家暴11次，更3次聲請家暴保護令獲准。案發當天上午，黃男不滿遭妻子聲請家暴保護令獲准，又被提告恐嚇，竟向妻子嗆聲：「如果再收到傳票，要跟妳同歸於盡！」

黃男嗆聲完後，隨即騎機車出門，並開著自家的小貨車進入工廠。妻子正與2名兒子在工廠內聊天，黃男不顧兒子們在場，竟加足馬力衝撞妻兒，妻子閃躲不及，被夾在小貨車間，2名兒子機警閃開，逃過一劫。黃男被2名兒子拖出車外，趁隙拿農藥飲用，立即被壓制，但被撞成重傷的妻子則送醫不治。檢警單位隨即逮捕黃男並聲押獲准，檢方依照家暴殺人、殺人未遂等罪，提起公訴。

法院審理期間，黃男否認犯案，辯稱「跟妻子同歸於盡」只是氣話，沒想殺人；還說因為「高血壓及視網膜剝離，視力不佳」，才不慎開貨車撞到妻子。黃男謊話不僅如此，還一度說有踩煞車，只是因為拖鞋滑脫，才煞車不及撞上妻子。法院調閱黃男病例，戳破黃男謊言，法院認定他毫無悔意，一二審均將他判處無期徒刑。

案經最高法院撤銷發回後，台中高分院更一審審理後，改認定黃男具有悔意，並改判15年有期徒刑。全案再上訴最高法院，最高法院採信更一審見解，15日駁回上訴定讞。

