「韓王配」王金平拒當副手　胡幼偉：他想嚐嚐硬幹到底是什麼滋味

▲王金平。（圖／記者洪正達攝）



政治中心／綜合報導

前立委蔡正元日前提出「韓王配」夢幻組合，力拱高雄市長韓國瑜與已經表態參選的前立法院長王金平搭檔，王金平則回應「就是2020中華民國總統選到底」。對此，文化大學新聞系主任胡幼偉15日表示，沒想到王金平會這麼硬，非要弄到底不可，認為「王金平這次不想再喬，想嚐嚐看硬幹到底，是什麼滋味啊！」

針對蔡正元拱「韓王配」夢幻組合，由韓國瑜任總統、王金平任副總統，前新北市長朱立倫則擔任行政院長，對此，王金平14日回應，「早就講過不會當副手，也不會待在立法院，就是參選2020中華民國總統到底」，15日又表示，到最後誰會出馬代表國民黨參選2020還不知道，至於黨內有意參選的人大多會被黨員推敲出多種組合，對於這個現象，都表示尊重。

對此，胡幼偉表示，真的沒想到王金平會這麼硬，非要弄到底不可，王金平喬了大半輩子，喬遍天下事，現在輪到自己是當事人，「凡事能喬的風格卻突然不見了」，並直言「王金平參選後要有很多人支持，才能當選，不然個人意志再堅定也沒用」。



胡幼偉說，王金平是當代第一喬王，所以他一旦鐵了心，天底下就沒人能去喬他了，也或許王金平喬了一輩子累了，「這次他不想再喬，想嚐嚐看硬幹到底，是什麼滋味啊！」、「那就讓他過癮一次吧！祝福他！」。

針對許多人拱韓國瑜選總統，那黨主席吳敦義、朱立倫、王金平等藍營太陽們該何去何從，是否會導致國民黨分裂，胡幼偉認為，國民黨若真的決定派韓國瑜出線，韓國瑜也決定接受徵召了，一定會對吳敦義、朱立倫、王金平等人給足面子，並認為朱立倫很可能是行政院長，至於王金平和吳敦義，一定先聘為總統府資政，再進一步安排像是海基會董事長之類的位子，所以不用擔心。

另外，胡幼偉還預言，如果韓國瑜當總統，以他的幽默感，很可能會讓「問世間情為何物（指台北市議員王世堅）」去做北農總經理，這樣韓國瑜和王世堅的故事，也算是有個首尾呼應。