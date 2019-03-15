小米「雙摺疊手機」售價僅3萬　今年第二季上市發表

▲ 小米摺疊手機工程機示範影片。（圖／擷取自林斌微博）

科技中心／綜合報導

三星（Samsung）和華為（HUAWEI）都在今年的MWC 2019上推出了期待已久的摺疊螢幕手機，價格也是雙雙跌破大家眼鏡，三星Galaxy Fold要價1980美元（約6萬元台幣）；華為的5G摺疊螢幕手機Mate X更是要價2299歐元起（約8萬元台幣），而最近又有媒體爆料，小米先前曝光的雙摺疊手機，售價會比Galaxy Fold便宜一半。

先前小米總裁林斌在自己的微博上曝光了小米「雙折疊機」工程機的示範影像，引起一陣熱議，林斌在微博貼文表示，「小米已攻克了柔性折疊屏技術、四驅折疊轉軸技術、柔性蓋板技術、以及MIUI適配等一系列技術難題，做出全球第一台雙折疊手機。」，並透露該手機可能命名為Dual Flex或MIX Flex。

根據外媒iGyaan報導，小米供應鏈的投資者透露，小米將在4月底或6月初推出可摺疊手機，小米將在中國大陸舉行一個單獨的發表活動，該活動將在全球推出，然後在其重要市場進行當地化推廣。

此外，該投資者還透露小米計劃以999美元（約30,873元台幣）的價格出售該款摺疊機，這將使它成為最便宜的可摺疊智慧型手機。小米還將以999歐元（約34,927元台幣）的價格將手機帶到歐洲，並以7499盧比（約3,342元台幣）的價格在印度銷售。

▲ 小米摺疊手機將使用維信諾OLED面板降低成本。（圖／擷取自林斌微博）

小米可以訂定較低售價的部分原因是面板選擇。三星和華為使用由三星和BOE顯示器製造的高質量OLED面板，而小米將使用維信諾（Visionox Technology）製造的OLED 面板。Visionox根據小米的要求開發了可摺疊螢幕，小米還為維信諾提供開發、製造資源和基礎設施資金，以便維信諾順利開發這種顯示器，維信諾最近也為該可摺疊顯示器申請了專利。

這支智慧型摺疊手機將繼續擁有旗艦產品規格，包括Snapdragon 855晶片組和8GB至10GB的內存空間。如果小米設法以上述價格推出這款摺疊手機，它肯定會產生足夠的引力來保證手機的銷售。