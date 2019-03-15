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永靖代表會選舉「前金30萬後謝30萬」　副主席等4人涉賄聲押

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▲永靖鄉代會正副主席選舉賄選。（圖／達志示意圖）

▲永靖鄉代會傳出正副主席選舉賄選。（圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

永靖鄉民代表在2018年大選，選出11名鄉代後，就傳出有人為鄉代會正副主席選舉綁椿，先下前金30萬元，並表明後謝是30萬元，傳出關鍵票喊到150萬，最後由林大福當選主席，輸的一方不甘心陣前落馬，大爆賄選內幕，彰檢14日指揮警調搜索傳喚多人，15日凌晨以串證之虞，將涉案的4人向法院聲請羈押禁見。

▲永靖鄉代會正副主席選舉賄選。（圖／達志示意圖）

▲永靖鄉代會正副主席選舉賄選。（圖／達志示意圖）

據了解，主席林大福是涉嫌操盤綁椿的關鍵人物，林在案發前就前往大陸目前不在國內，無法到案說明，目前被檢察官聲請羈押禁見的涉案被告，有永靖鄉代會連任的副主席邱平舜、代表余秉峰、邱世明及女代表詹文惠的父親詹日新等人，被檢方聲押被告有串證之虞。

▲永靖鄉代會正副主席選舉賄選。（圖／達志示意圖）

▲永靖鄉代會正副主席選舉賄選。（示意圖／《ETtoday新聞雲》資料照，與本文無關）

14日檢察官姚玎霖指揮調查站和員林偵查隊到永靖鄉民代表會、涉案人員家裡搜索，並帶回多人偵訊。據了解，有涉案代表說出內情當下認罪轉為汙點證人，其餘邱平舜、余秉峰、邱世明及詹日新等人，皆否認賄選，加上林大福未到案，檢察官認有串證之虞，決定將4人都聲押禁見。

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關鍵字：2018大選,彰化縣,永靖鄉代表會,賄選

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