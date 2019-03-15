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駭客看光光！OL上班嚇傻「套房攝影機自轉」　消保處：別買白牌

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▲▼黑客（駭客）。（示意圖／CFP）

▲在網路世代要更小心資料傳輸的安全性。（示意圖／CFP）

記者胡順惠／台北報導

隨著網際網路的普及，現代人步入智慧生活，但便利的背後則隱藏資安危機，舉凡監視器到網路銀行都要謹慎操作，以免隱私、錢財都被不知不覺竊取光光。行政院消保處提醒，民眾盡量不要購買「白牌」有線網路監控IP Cam產品，網路銀行也要挑選經政府核定機關檢驗通過的，保障自己權益不受損。

世界各國也逐漸重視起資安問題，今（15）日為世界消費者日，消保處也在此時透過案例，希望民眾能提升資安意識。消保處舉例，台中一名單身女子，2015年4月初在套房內裝設網路攝影機，透過手機查看2隻貓在家中的動態，沒想到有一天攝影機鏡頭竟然自己轉動，這才發現自己被駭，就算更改密碼也沒有用。

請繼續往下閱讀...

▲▼網路攝影機,IP,Cam,駭客,入侵,物聯網。（圖／記者林昱均攝）

▲網路攝影機如果被駭客入侵，連隱私都會被看光光。（圖／記者林昱均攝）

資訊工業策進會資安科技研究所組長高傳凱表示，上述案例就是使用白牌IP Cam產品，只要監視器的網路是在公眾的網路底下，駭客就能利用軟體掃描到監視器，進而駭入操控。他建議，民眾自保方式就是要先更改預設的帳號密碼，再來預設密碼的強度要夠，也可透過台灣資通產業標準協會查詢通過的產品名錄，查詢產品是否通過檢測。

除了監視器以外，網路銀行也要格外注意！消保官王明德表示，有網路銀行帳戶的民眾，傳輸資料過程時若沒加密，密碼就容易被駭客竊得，擔心手機內建密碼有木馬程式，大大增加資安的危險性，不過民眾無需過多擔心，金管會都有嚴格要求，已有150幾家銀行的APP通過政府檢驗核定，只要有通過核定，那麼在傳輸過程就會幫忙加密，若仍有疑慮，則可在「行動應用資安聯盟」查詢。

消保處提供消費者以下幾點做好防護：

一、 購買前，瞭解產品的安全和隱私問題相關評論。

二、 安裝時，為產品設置難以破解密碼。

三、 將產品的安全性和隱私權選項，設為最高防護等級。

四、 定期更新軟體。

五、 不使用時請關閉裝置。

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關鍵字：資訊安全,監視器,白牌,IP Cam,網路銀行,駭客,消保處

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