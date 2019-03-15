主人中風「汪星人低鳴求救」　愛狗警火速破門救命

▲汪星人見主人昏倒廁所，在屋內低鳴，順利救主。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

徐姓男子在家疑似中風昏倒在廁所，愛犬見狀不斷低鳴求救，也是愛狗人的第二分局警員顏家彬聽到，判斷屋內有狀況，當機立斷破門救人，讓徐男幸運保住一命。

第二警分局文正派出所8日凌晨3點50分接獲民眾報案，對方說他同事徐姓男子無故沒來上班，打行動電話和家用電話都沒人接，擔心他發生意外，請求警方協助前往他北區篤行路的住家查看，警方立刻派員前往。

警員顏家彬到徐家門外，聽到屋內有一隻小狗持續低鳴，他因為有養狗經驗，判斷應是小狗在求救。加上徐男經常穿的鞋子及安全帽都放在門外，大聲敲門呼喊也都無人回應，研判徐男應該還在屋內，並發生狀況。

▲員警立刻通報消防隊，將昏倒的狗主人送醫。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警員顏家彬憑著自己養狗經驗，判斷小狗在求救，破門順利救人。（圖／記者李忠憲翻攝）

顏員立刻聯繫徐男親弟弟和鎖匠到場，經破門後進屋搜索，果然在廁所發現60歲徐姓男子男趴倒在廁所地板，身體不斷顫抖抽搐、週遭還有疑似嘔吐物。顏員立刻通報119，緊急將徐男送醫治療後，幸運沒有生命危險。

徐男弟弟和同事說，徐男家族曾有中風病史，醫院診斷說他應該是小中風導致昏倒，幸好發現送醫得早，非常感謝警方救人一命。

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