晴天霹靂！「老公」不是他　人夫慘遭愛妻「綠5年」

▲法官認為，僅憑兩人對話訊息及私密照只能認定關係親密，無法直接推論兩人曾發生親密關係，因而判定高男無罪。（圖為示意圖，與新聞事件無關／達志示意圖）

記者陳凱力／新竹報導

竹科高男與人妻同事發生辦公室不倫戀！兩人在2013到2017年間經常相約車震、揪摩鐵開房。人妻遭丈夫發覺被戴綠帽，才與丈夫坦曾出軌，甚至表示高男生殖器旁有胎記；法庭上雖經證實高男近生殖器處有胎記，不過李女卻又否認發生性關係。因此法官認僅能認定2人關係親密，但無法直接推論兩人曾發生性關係，判高男無罪。

林男於2017年間無意間在妻子李女手機中發現她與一名暱稱「車英雄」的高男經常傳表示愛意訊息，兩人還在情人節相約共度燭光晚餐，妻子不只親暱稱高男「老公」，還自拍裸照傳給對方增添情趣。李女與林男的不倫戀曝光後，才坦承與林男的關係已達「滿壘」，除了在賓館還有汽車上都有兩人的足跡，林男怒控高男妨害家庭。

但是李女出庭作證卻大翻供，雖否認與高男有姦情，但卻表示知道高男左大腿內側近生殖器處，有一個姆指大小的胎記。法官當庭勘驗，發現高男生殖器附近確有胎記，不過李女卻表示那是高男使用電熱毯時不小心看到的，因此法官認為，胎記位置僅能證明2人關係親密，卻無法直接推論曾發生性關係。

高男否認曾與李女嘿咻，稱兩人只是「友達以上、戀人未滿」最後一道防線還沒有突破。

法官認為，李女雖與丈夫坦承與高男發生性關係，且李女與高男的對話訊息和李女裸照，皆顯示高男涉有通姦的罪嫌，不過沒有抓姦在床，也沒有補強性交行為的犯罪時間和地點，佐證2人曾相處一室。雖高男和李女交往已踰越一般朋友的程度，但沒有充分積極證據，證明兩人曾在車上和摩鐵確有通姦的犯行，根據「罪證有疑、利於被告」的證據法則，判高男無罪。

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