驚悚畫面曝光！閃燈前對撞「騎士噴飛路口」...貨車90度甩尾翻覆

▲雙方行經路口時未注意路況而直接通過，導致車禍發生。（圖／記者吳奕靖翻攝）

地方中心／高雄報導

高雄市鳳山區15日凌晨發生一起貨車與機車對撞車禍，65歲吳姓男子駕駛貨車行經一處十字路口時，因號誌深夜轉閃燈而直接通行，與18歲陳姓騎士發生擦撞，而貨車因閃避角度過大導致翻覆，駕駛受困車內，騎士則傷重昏迷。警消獲報後趕抵現場，緊急將貨車駕駛救出後，連同騎士送醫搶救，至於詳細的事故原因，仍有待警方進一步調查釐清。

▲高雄對撞車禍，貨車翻覆駕駛受困車內。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方表示，吳男當時駕著貨車沿著五甲二路北往南行駛至自強一路路口時，與另一部沿著自強一路東西向行駛的陳姓機車騎士發生擦撞，貨車為閃避機車而急切，導致車身不穩衝向路邊翻覆，騎士當場失去意識倒臥在地，而貨車駕駛右手臂則被車輛A柱壓到，受困車內。

▲擦撞後騎士當場噴飛倒地昏迷，貨車則是滑行至對向車道翻覆。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警消獲報後趕抵現場，緊急將貨車駕駛救出，並與騎士一同送醫治療。初步評估，騎士身體多處輕微骨折，暫無生命危險，目前仍住院觀察中，而貨車駕駛也無大礙。

▲警消獲報後趕抵現場，緊急將傷患送醫治療。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方初步調查，本起車禍疑似因號誌深夜轉為閃燈，而機車騎士與貨車駕駛行經路口時，未減速慢行並查看路口而發生擦撞，警方將調閱路口監視器，以釐清確切的車禍原因。

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