小六畢旅兩天一夜太危險？家長想跟　她傻眼：什麼都不能玩了

▲小學生畢業旅行家長到底要不要跟著去，網友正反意見不一。（示意圖／取自免費圖庫pakutas，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

台北市一名媽媽12日在臉書「爆怨公社」PO文發問，就讀小學六年級的兒子畢業旅行是兩天一夜，有部分家長擔心孩子的安危想跟著去，讓她覺得很不可思議。有趣的是，這篇PO文貼出後網友們的意見卻很兩極，有人覺得這樣小孩會很尷尬；但也有人認為，多幾位家長陪同其實可以幫老師分擔照顧學生，「我私底下也會拜託要去的家長，幫忙照看一下我家小孩。」

原PO提到，兒子的畢業旅行共兩天一夜，班上有幾位家長非常不放心，想跟著一起去，「重點是，一旦跟去不就限制了孩子們？這不能玩、那（遊樂器材）不能坐，只因為家長們覺得危險。」因為實在想不通，才想問問大家的意見。

請繼續往下閱讀...

▲持反對意見的網友認為，如果家長跟著去，小孩就無法開心享受旅行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

部分網友力挺原PO的看法，認為家長跟著去畢業旅行其實會給小孩帶來壓力，「再不放心也得學著放手」、「孩子長大了，要讓他們自己去玩」、「小二以前我才跟，小三以後就放飛自由」、「孩子一年級時跟過一次，要幫老師照顧其他學生，其實很累人，所以後來我就不跟了」。

但也有另一派網友覺得家長這樣做並不會太誇張，就連「爆料公社」的小編也難得表達自己的意見，「我也是家長，雖然從來沒陪小孩參加過學校的旅行，但老師其實會發通知單詢問家長有無陪同的意願，我是覺得多幾個大人去也是不錯啦，畢竟老師一個人很難顧及所有學生，所以我都會私下拜託要去的家長，幫忙照看一下我家孩子。」