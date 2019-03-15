曾嗆台灣司改刻不容緩　陸生共諜周泓旭判刑定讞

▲周泓旭收遭判刑定讞。（圖／記者楊珮琪攝）

記者吳銘峯／台北報導

我國首起陸生共諜案被告周泓旭，一二審均將他判刑1年2月，他甚至在出庭前還嗆「台灣司法改革刻不容緩。」「因為不敢公開審判我的案件。」全案上訴第三審，最高法院審理後，駁回上訴，將他判刑定讞。

台北地檢署2017年3月初掌握情資，發現來自大陸遼寧地區，現年29歲的大陸來台學生周泓旭，疑似在台灣發展共諜組織。由於他當時已經向國內多個公家機關、公立學校，刺探公務機密，另外也透過管道，與我國中央部會的某官員接頭，甚至藉機收買對方，刺探機密，檢調發動搜索並將他逮捕。

一二審法院均認定他犯下《國家安全法》中的「意圖刺探機密或發展共諜組織未遂罪」，將他判刑1年2月。其中二審高等法院審理期間，他被提訊出庭，面對鏡頭，首度公開發聲，「台灣司法改革刻不容緩。」「因為不敢公開審判我的案件。」但高院仍維持秘密審理程序。但高院仍將他判刑1年2月。

而他二審遭判刑後，還押前還對記者說：「我希望，A男（檢方起訴指稱周泓旭在台接觸的中央部會官員）在享受陷害我的榮華富貴之後，還能夠睡得著。」而對於檢方說他侮辱公署，周回說：「我都有證據講，他都不給我證據講。」

周泓旭二審判刑後，因判刑已經超過羈押時間，他在去年5月8日獲得交保，當時他強調，一定會為自己爭取清白。至於全案上訴第三審，最高法院審理後，14日駁回上訴定讞。

