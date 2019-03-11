大阪鬧區道敦堀深夜驚傳「灰衣嫌」持槍闖賭場　2男中彈命危

▲開槍歹徒仍在逃，警方目前以殺人未遂嫌疑持續追緝嫌犯。（圖／監視器畫面、GOOGLE MAPS）



國際中心／綜合外電報導

日本大阪道頓堀鬧區11日凌晨驚傳槍響，導致2人客人與工作人員中彈，目前意識不清，仍在搶救中。警方目前正以殺人未遂嫌疑全面追查逃亡嫌犯。警方透露，根據監視器畫面發現，嫌犯犯案當時身穿灰色上衣，身高約160公分。

綜合日媒報導，槍擊現場位於道頓堀知名景點固力果大型招牌附近的一間網路賭場，嫌犯凌晨持槍闖入店內後，朝32歲男性顧客與42歲的男性工作人員開槍，隨即離開現場。中彈的兩人頭部與胸部皆受傷，雖然已經緊急被送往醫院，但兩人目前仍未恢復意識，情況危急。

警方目前仍在追查嫌犯下落，據了解，位於大阪難波車站附近的道頓堀經常吸引各國觀光客購物，雖然當地許多店家都是深夜營業，但由於人聲鼎沸，向來治安良好，沒想到竟會發生槍擊案，嚇得民眾人心惶惶。警方表示，嫌犯進入店內後，馬上就朝著店員開槍，並與另一名顧客發生扭打，因此才會往該名顧客身上開槍，隨即棄槍逃逸。

根據監視器畫面研判，嫌犯目測為30歲短髮男子，身高約為160公分，犯案時身穿灰色T恤。另外，該網路賭場為會員制，出入皆有管制。