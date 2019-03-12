新加坡跟進！禁止波音737MAX客機境內起降　今14時生效

▲ 新航旗下勝安航空（SilkAir）。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合外電報導

衣索比亞空難造成機上157人全罹難，這是繼印尼獅航墜海事件後，半年內發生的第2起波音737MAX8客機墜毀事件。繼中國、印尼祭出停飛令後，最新消息指出，新加坡民航局（Civil Aviation Authority of Singapore）今（12日）下令禁止波音737MAX系列班機出入，自下午2時起上路。

新加坡《海峽時報》報導，目前已確定新航旗下勝安航空（SilkAir）會受到影響，該航空公司擁有6架737 MAX客機。據了解，目前以波音737MAX客機往返新加坡的航空公司，包括中國南方航空（China Southern Airlines）、嘉魯達印尼航空（Garuda Indonesia）、山東航空（Shandong Airlines）及泰國獅子航空（Thai Lion Air）。

「民航局正與樟宜機場集團（Changi Airport Group）、受影響航空公司合作，會盡量把對乘客的影響降至最低」，民航局表示，目前正密切關注事態發展，且與美國聯邦航空總署（US Federal Aviation Administration）、波音公司保持密切聯繫，「在停飛期間，民航局將會掌握更多消息，同時進行波音737MAX飛機出入新加坡的安全風險評估審查。」

▲▼ 墜機現場隨處可見小塊飛機殘骸和乘客隨身物品。（圖／路透社）

自衣索比亞波音737 MAX 8客機墜毀以來，目前已有多家航空公司停飛波音737 MAX 8客機，包括衣索比亞航空、開曼航空等，而南韓、印度則是針對該架飛機進行特別檢查。

此外，外界經常把這起事故拿來與去年10月印尼獅航空難做比較。航空顧問漢斯福德（Neil Hansford）指出，波音公司半年內連摔2架飛機，聲譽遭到重創，且公司已在「提供安全可靠解決方案」這方面蒙上陰影。

不過，美國波音公司執行長米倫伯格（Dennis Muilenburg）11日表示，「自獲得認證並投入使用以來，『MAX系列』已安全完成了數十萬次飛行。我們對737 MAX的安全性非常有自信，對設計和製造該型號飛機的設計師和工作人員也同樣有信心。」

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