　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

衣航空難8中國人遇劫　罹難港男曾成毅是聯合國職員

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

▲衣索比亞空難。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日上午發生客機墜毀意外，造成機上包含機組員共157人全數罹難。根據中國駐埃塞俄比亞大使館提供予香港入境處的資料，暫時確認乘客名單上有一名為「曾成毅」香港居民，是聯合國環境署職員。香港中文大學得知曾成毅罹難後，在學校官方網站發表聲明稿致哀。

據稱，曾成毅已婚，與妻子張思明育有一子，一家三口皆住在非洲肯亞首都奈洛比，時常在FB、IG等社群分享當地的家庭合照、工作生活與訪問在地大學等照片，顯示他對肯亞的熱愛。

▼曾成毅生活照。（圖／翻攝自曾成毅臉書）

▲▼曾成毅生活照。（圖／翻攝自曾成毅臉書）

據了解，曾成毅是2004年香港中文大學工商管理系畢業生；2012年取得倫敦大學學院性別及國際發展教育碩士學位，任職於非洲肯尼亞聯合國辦公室，先前一度回香港擔任中大全球研究課程其中一節的客席講師。

據了解，2007年至2010年間，曾成毅在世界宣明會任職項目主任；2011年加入聯合國，擔任世界糧食計畫組項目主任；2015年轉任聯合國環境署。

▼曾成毅生活照。（圖／翻攝自曾成毅臉書）

▲▼曾成毅生活照。（圖／翻攝自曾成毅臉書）

香港中文大學得知曾成毅罹難後，在學校官方網站發表聲明稿致哀，「香港中文大學（中大）得悉曾成毅校友昨天於一宗空難中不幸罹難，深表哀悼及難過。曾校友多年來於非牟利機構工作，造福人群，及在非洲肯尼亞聯合國辦事處致力推動環境保護。他雖長居海外，但仍心繫母校事務，曾回港為大學全球研究課程擔任客席講師，與學弟學妹分享對可持續發展的看法，希望將環保事業薪火相傳，為下一代締造更美好的將來。曾校友對推動可持續發展的熱誠，令人敬佩。」

▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

大陸外交部發言人陸慷表示，「希望埃塞方盡快查明事故原因，及時向我方通報調查進展，妥善做好後續處置。我們將持續追蹤，妥善做好處置，並積極提供遇難中國公民家屬協助」。大陸民航發布通知，要求國內航空公司立即停用波音737系列，中國國航、東方航空、南方航空等目前改用波音738替代。

▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

據外媒報導，墜毀的波音737 MAX 8客機，航班編號ET 302，出發時載有149名乘客與8名機組員，飛機於當地時間10日上午8時38分從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛，準備飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），8時44紛傳出失聯消息。

據了解，這次發生意外的波音737 MAX於2018年10月30首飛，同年11月15日交付，機齡4個月，飛行時間僅800小時，這也是該機型半年內第二起事故。

ET快訊
公開「北市議員薪資細項」　呱吉：手不髒的話…不算容易賺錢
公開「北市議員薪資細項」　呱吉：手不髒的話…不算容易賺錢
快訊／勝利IG親自發表聲明：決定退出演藝圈

關鍵字：,曾成毅,聯合國,衣索比亞,衣索比亞空難,空難,波音737MAX8,波音737,波音737MAX,陸慷,Ethiopian Airlines,衣索比亞航空

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

姚明：不會再有下一個我，希望年輕球員成為他們自己

百年老店「全聚德」業績剩6成　網評：先把服務倆字弄懂吃透

陸未來10年登月！2020發射首個火星探測器

華聞快遞／今年成都川航新開至羅馬等5條以上國際線

失散22年再重逢　53歲失憶男抱母痛哭：以為見不到您了

衣航空難8中國人遇劫　罹難港男曾成毅是聯合國職員

西安挖地鐵最累的是考古隊！5號線現「廢丘」、2號線文物200多件

王志剛：明年進入創新型國家「2050年要成為世界科技強國」

哈佛大學研究「成為廢物」的九大根源！猶豫不決、拖延症...

課堂集體抽菸！大學生嗨翻搶修「這門課」　網傻眼：期末要考啥？

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

街頭暴力！高雄警凌晨獲緊急報案 快打部隊3分鐘抵達愣原地...是局長

嫌開贓車拒捕！美警狂開15槍　近距離擊斃網怒：根本謀殺

潘瑋柏「找謝金燕」全場笑翻　一秒回神怒喊：我要提告！

火車上吃肉包！遭隔壁柴柴逼視 見最後一口下肚「笑容逐漸母湯」

姚明：不會再有下一個我，希望年輕球員成為他們自己

百年老店「全聚德」業績剩6成　網評：先把服務倆字弄懂吃透

陸未來10年登月！2020發射首個火星探測器

華聞快遞／今年成都川航新開至羅馬等5條以上國際線

失散22年再重逢　53歲失憶男抱母痛哭：以為見不到您了

衣航空難8中國人遇劫　罹難港男曾成毅是聯合國職員

西安挖地鐵最累的是考古隊！5號線現「廢丘」、2號線文物200多件

王志剛：明年進入創新型國家「2050年要成為世界科技強國」

哈佛大學研究「成為廢物」的九大根源！猶豫不決、拖延症...

課堂集體抽菸！大學生嗨翻搶修「這門課」　網傻眼：期末要考啥？

薛承泰／民進黨反「四」不反「核」

他用「音樂」寫薰法香心得...

先探／特斯拉出怪招　供應鏈怎麼接招

未來Family／矽谷教父前史丹佛校長漢尼斯：培養孩子成為終身的學習者

宜蘭鐵路高架邁大步　縣府3個月內提出再補充案

機車發不動崩潰！隔壁男「吐7字真相」…人妻糗爆：差點進警局　4千人笑噴

讓漢寶溼地美麗　彰化千人淨灘清出3噸多垃圾

Smart智富／國際級的在地化研究　復華、柏瑞二連霸團隊研究獎

先探／內需股抬頭 這三檔趕上潮流

理財周刊／劉依沛：善用金錢能量，創造人生幸福

大陸熱門新聞

男友穿袈裟滾床單　還臉紅狂念「..

床的世界、和成研發長照產品登陸

娶同學媽媽　男大生：第一眼就迷..

教室嘿咻！女脫褲趴桌男抱緊搖晃

特斯拉降價近百萬　店員：好火！

王剛再惹戰！萌兔兔下秒「被掏內..

電梯下墜！2女童困18分鐘自救..

正妹夜戰6男無碼片瘋傳

習近平：惠台能做到的都要盡力去..

陸民航總局下令停飛波音737M..

大爺單槓飛旋　女孩被頭錘擊飛

浙江女大生遇衣航空難　友：她原..

以權謀財色　網路沙皇落馬遭雙開

白富美「零用錢460萬」　媽媽..

更多熱門

相關新聞

錯過衣航失事班機　幸運男保命

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日發生重大空難，機上149名乘客及8名機組員全數罹難。其中，原訂搭乘此班機的男子哈邁德（Ahmed Khalid）則因上一班班機延誤，最終錯過失事的衣索比亞航空編號ET302班機，幸運保住一命。

衣索比亞航空：停飛737MAX8客機

衣航墜機前　飛行速度超過正常值

浙江女大生遇衣航空難　友：她原要去看長頸鹿

衣航墜機前發生「不正常升降」！

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 衣索比亞空難 鄧紫棋 王令麟 錦戶亮 大S汪小菲 好樂迪 錢櫃 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 王令麟 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 高嘉瑜 王令麟 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 王令麟 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 動物王國 王令麟 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

29歲醫商場跳樓亡　警找到原因了

撿到手榴彈炫耀　下秒直播慘死畫面

叮嚀臨終喵「當小孩」　二寶剃頭藏洋蔥

高雄飯店玻璃超乾！遠視妹拍9秒影片笑壞網

吃不胖神話GG！45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」

買過4台TOYOTA的鐵粉試駕新RAV4

飯裡常有蟑螂…夫崩潰求離噁妻！

女店員問一句　他小鹿亂撞下秒超糗衝出門外

麻醉醫甩妻女衝醫院救人！車竟被拍：PO網公審

元元撞臉《玩很大》女神！相似度99%

陳珮騏消失八點檔　認了劃休止符

4歲兒上學遭罰天天哭　父看影帶：心都碎了

快訊／勝利IG親自發表聲明：現在退出演藝圈

法航客機引擎熄火　500乘客狂祈禱

甘蔗吸管可分解？他實驗半年揭曉答案

更多

最夯影音

更多

不滿被叭！機車騎士拿磚塊砸車　泰版蹦蹦哥囂張1分鐘反被打趴

大鬍子變性爸竟意外懷孕生子！　不畏別人眼光親子互動超有愛

網紅打造巨大「斷軌」迴轉壽司 繞一圈等超久他崩潰：快上菜啦

鄧紫棋《安靜》唱到一半　王嘉爾現身「摟肩、牽手」暖炸！

和臨終老貓用印記約定：當我小孩 師傅幫剛出生兒子剃頭...她秒落淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面