衣航空難8中國人遇劫　罹難港男曾成毅是聯合國職員

▲衣索比亞空難。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

衣索比亞航空（Ethiopian Airlines）10日上午發生客機墜毀意外，造成機上包含機組員共157人全數罹難。根據中國駐埃塞俄比亞大使館提供予香港入境處的資料，暫時確認乘客名單上有一名為「曾成毅」香港居民，是聯合國環境署職員。香港中文大學得知曾成毅罹難後，在學校官方網站發表聲明稿致哀。

據稱，曾成毅已婚，與妻子張思明育有一子，一家三口皆住在非洲肯亞首都奈洛比，時常在FB、IG等社群分享當地的家庭合照、工作生活與訪問在地大學等照片，顯示他對肯亞的熱愛。

▼曾成毅生活照。（圖／翻攝自曾成毅臉書）





據了解，曾成毅是2004年香港中文大學工商管理系畢業生；2012年取得倫敦大學學院性別及國際發展教育碩士學位，任職於非洲肯尼亞聯合國辦公室，先前一度回香港擔任中大全球研究課程其中一節的客席講師。

據了解，2007年至2010年間，曾成毅在世界宣明會任職項目主任；2011年加入聯合國，擔任世界糧食計畫組項目主任；2015年轉任聯合國環境署。

▼曾成毅生活照。（圖／翻攝自曾成毅臉書）

香港中文大學得知曾成毅罹難後，在學校官方網站發表聲明稿致哀，「香港中文大學（中大）得悉曾成毅校友昨天於一宗空難中不幸罹難，深表哀悼及難過。曾校友多年來於非牟利機構工作，造福人群，及在非洲肯尼亞聯合國辦事處致力推動環境保護。他雖長居海外，但仍心繫母校事務，曾回港為大學全球研究課程擔任客席講師，與學弟學妹分享對可持續發展的看法，希望將環保事業薪火相傳，為下一代締造更美好的將來。曾校友對推動可持續發展的熱誠，令人敬佩。」

▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

大陸外交部發言人陸慷表示，「希望埃塞方盡快查明事故原因，及時向我方通報調查進展，妥善做好後續處置。我們將持續追蹤，妥善做好處置，並積極提供遇難中國公民家屬協助」。大陸民航發布通知，要求國內航空公司立即停用波音737系列，中國國航、東方航空、南方航空等目前改用波音738替代。

▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

據外媒報導，墜毀的波音737 MAX 8客機，航班編號ET 302，出發時載有149名乘客與8名機組員，飛機於當地時間10日上午8時38分從衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa）起飛，準備飛往肯亞首都奈洛比（Nairobi），8時44紛傳出失聯消息。

據了解，這次發生意外的波音737 MAX於2018年10月30首飛，同年11月15日交付，機齡4個月，飛行時間僅800小時，這也是該機型半年內第二起事故。