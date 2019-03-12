波音737MAX墜機衝擊！亞洲多國喊停　英、美、加暫不跟進

▲衣索比亞航空。（圖／達志影像／美聯社）



國際中心／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）飛往奈洛比的波音737 MAX 8客機10日墜毀，機上157人全數罹難。這是短短不到6個月內，第二架失事的同機型客機，去年10月失事的印尼獅航（Lion Air）更造成189人死亡。據美國聯邦航空管理局（FAA）表示，全球約有54家航空公司擁有波音737 Max 8客機，總量約350架，目前衣索比亞已宣布無限期停飛該型號客機。

中國大陸、新加坡、南韓等亞洲國家宣布停飛

對此，我國交通部民航局表示，目前國籍航空並未引進波音737 MAX客機，若後續有意引進此款機型，民航局將密切注意。大陸民航總局11日早上發出通知，要求國內航空公司立即停用波音737MAX系列，中國國航、東方航空、南方航空等目前改為波音738替代。

印尼、蒙古與南韓也全面停飛所有的737 Max機型。新加坡民航局（Civil Aviation Authority of Singapore）12日下令禁止波音737MAX系列班機出入，目前已確定新航旗下勝安航空（SilkAir）會受到影響，該航空公司擁有6架737 MAX客機。

▼上海航空波音737 Max 8客機。（圖／達志影像／美聯社）



美國、英國、挪威、冰島、杜拜、加拿大繼續飛

美國航空（American Airlines ）擁有24架737 MAX 8飛機，他們在聲明中向遇難者家屬致意，並表示，「我們對飛機和我們的機組成員充滿信心，他們是業內最好，最有經驗的人。」西南航空（Southwest Airlines）則在聲明中指出，「對波音機隊的安全性和適航性充滿信心。」

挪威航空（Norwegian Airlines）總監赫斯特哈默（Tomas Hesthammer）表示，該公司18架737 MAX 8會正常起降，「我們正在與波音公司進行密切對話，並遵循他們和航空當局的指示和建議。」英國途易航空（TUI Airways發表聲明指，不會對任何猜測發表評論。

杜拜航空（Flydubai）有11架737 MAX 8飛機，他們也同樣對自家機隊充滿信心，暫不考慮停飛。加拿大西捷航空（WestJet）共有13架MAX 8飛機和121架波音737飛機，該公司聲明表示，不會推測意外原因，但也對波音機隊充滿信心。

▼杜拜航空波音客機。（圖／路透）

