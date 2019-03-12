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衣航墜毀前冒濃煙　陸民航局：將派人調查「問題解決才放行」

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▲衣索比亞空難，157名旅客全數罹難。（圖／路透社，下同）

▲衣索比亞空難，157名旅客全數罹難。（圖／路透社，下同）

大陸中心／綜合報導

衣索比亞航空公司（Ethiopian Airlines）一架飛往奈洛比的波音737 MAX 8 客機10日失事墜毀，機上157人全部罹難。大陸民航局已下發通知，要求國內航空公司停飛737 MAX 8客機；對此，大陸民航局副局長李健表示，已向波音公司發函，要求其對相關問題作為明確說明，並將派人參與對這款飛機及時跟進調查，「一定會保證問題得到解決才放行」。

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

衣航的這起墜機空難，是繼去年10月29日印尼獅航空難事故之後，波音737 MAX 8飛機發生的第2起空難；有目擊者表示，客機在墜毀前，飛機拖曳著濃煙且發出奇怪的聲響。鑑於兩起空難均為新交付不久的波音737 MAX 8飛機，且都發生在起飛階段，具有一定的相似性。大陸民航局已於3月11日9時發出通知，要求國內運輸航空公司於2019年3月11日18時前暫停波音737-8飛機的商業運行。

大陸全國政協委員、民航局副局長李健11日表示，同一款飛機在130多天內發生兩起飛行事故，給中國民航監管部門帶來了很大壓力，「我們面臨著飛行員敢不敢飛、能不能飛的不確定性。」他也強調，「民航局今天做出了暫停波音737-8飛機商業運行的決定，中國也是全球第一個這麼做的國家。」

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

李健還說，中國民航局已經向波音公司發函，並且還會派人參與相關的調查，對這款飛機可能存在的問題會及時跟進調查。

對於衣航空難奪走157條人命，李健透露，「波音737-8飛機的設計和以往的波音系列飛機相比，有發生一些變化，可能帶來了風險的不確定性。」他表示，例如保持飛行平穩的飛機迎角探測器就做了一些改變，在飛行時，如果這套系統的訊號探測不準確，會帶來飛行操作的困擾，這種情況已經發生多次了。

▲▼衣索比亞空難。（圖／路透社）

李健強調，作為監管部門，中國民航局一定會保證問題得到解決才「放行」，要求波音公司對之前出現的一些問題必須給出明確的答覆，「我們會本著為公眾安全負責的態度來應對這個問題，只要『放行』就必須要有依據，不放也有不放的道理。」

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