南霸天漢神百貨花20億「拚重生」　5層樓滿滿精品大店3／15正式開幕

▲高雄漢神百貨大改裝，5個樓層全是知名精品。（圖／漢神百貨提供）

記者蔡惠如／綜合報導

握有高雄地區超過一半以上的百貨業績，「南霸天」漢神百貨經歷半年多的改裝，終於在3／15正式全新開張，原本佈局僅3層樓的精品店舖，一口氣推升到5個樓面，全部都是一、二線的精品品牌，賣場與品牌改裝成本約20億元，重新確立「精品百貨」的格局，準備迎接高雄當地的貴婦們，今年業績上看80億。

漢神百貨是高雄老字號的當地地標，也是第一代的貴婦百貨，隨著商圈轉移與年代久遠，被旗下另一間「漢神巨蛋」超越表現，目前營業額約當地排名第3，2018年漢神巨蛋1年營業額達136.5億元，是高雄最賺錢的百貨公司，加上漢神本館，共400億元的高雄百貨市場，漢神體系的營業額就拿了一半。

新改裝的漢神百貨走奢華精品風，除進駐香奈兒、卡蒂亞、愛馬仕、TIFFANY與寶格麗等一線精品外，還有多間南部獨家的精品男裝店進駐，包括Dior、LV、PRADA、GUCCI與BURBERRY，其中LV、PRADA、GUCCI、VALENTINO、CHAUMET都是新進櫃，要成為高雄當地最新的精品熱點。

此外，女性化妝室還用紅寶石吊燈與歐風佈置，加上專用的化妝間，連燈光都特別講究，讓顧客無論何地都能拍出美照。

漢神表示，目前本館將針對貴賓客層進行服務升級，相對的也將提高入會門檻，從原本10萬提高至40萬元年消費起跳，另還有VVIP貴賓等級，有更尊榮的服務，且重新佈局引進獨家店鋪與男性專門店，也吸引高雄地區的紳士雅痞前來逛街，業績超乎預期，1、2月陸續試營運，也帶動兩館業績成長25.9%。

▲超過10多間高雄獨家精品正式登場，與較年輕化的漢神巨蛋做區隔。