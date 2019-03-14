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淡江女生前落水溺斃！法師招魂連擲「4笑笅」　溫言：爸爸媽媽在等你喔

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▲台北市百齡橋浮屍。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

▲魏女離奇溺斃在溝渠中，手掌還有電擊燒灼痕跡。（圖／記者黃彥傑攝）

社會中心／綜合報導

就讀淡江大學的魏姓女大生，13日被發現趴臥在台北市百齡橋下河濱公園的溝渠中，明顯已經死亡；驚法醫相驗，初步判定魏女是在「生前落水」，且其手掌還有一處遭到電擊灼傷的痕跡，詳細原因仍待釐清。14日下午2時許，魏女父母重回溺斃現場招魂，但法師擲筊卻一連4笑笅，全都未得應允，直到法師溫言告知「你爸爸、媽媽在車上等你喔！」才終於擲出允筊，順利完成招魂儀式。

檢警調查，這起離奇的溺斃案就發生在13日上午，一開始是16歲的袁姓少年被人發現倒臥在百齡橋河堤，身旁還散落眾多酒瓶，經警方聯繫家屬後，袁母才到場將少年帶回；豈料1小時後，袁母又撥打電話報警，指出在兒子倒臥地點不遠處的溝渠中發現一名女性浮屍。

警方進一步調查後，確認該名死者身分為袁姓少年甫交往不久的女友、淡江大學延畢生魏女；警方經初步勘驗，發現魏女手掌處還有遭到電擊灼傷的痕跡，且口鼻中還有泥沙，經檢方14日會同法醫相驗後，確認應是「生前落水」，目前懷疑魏女可能是誤觸一旁電塔，才會落入溝渠中溺斃，但仍不排除還有其他可能。

魏女父母14日下午2時許重返現場進行招魂儀式，但由於大批媒體守候，一行人決定不下車，而法師親自到溝渠旁主持，但在招魂儀式尾聲，法師擲筊卻一連擲出4個笑筊，未得到魏女應允，最後法師只好溫言告知「你爸爸、媽媽在車上等你喔！」冥冥之中似乎有所感應，法師這才終於擲出允筊，完成招魂。

▼法醫相驗後，初判魏女是生前落水，詳細原因還有待調查釐清。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼百齡橋下,淡大女浮屍。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：淡江,百齡橋,溝渠,溺斃,富家女,招魂

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