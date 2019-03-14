23歲女「還人情」被相親對象困鄉下　警：你們已是夫妻！

▲父母為「還人情」，讓女兒和不喜歡的男生相親。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

大陸中心／綜合報導

23歲的湖北女孩王琳11日在網上求救，稱自己被困在雲南文山一個山村裡，起因是她被父母叫來和當地一個30歲的男子相親，相親後想離開卻遭到阻攔。王琳之後找到機會報警，但民警認為，既然雙方父母認同，「你們兩個可以說是夫妻了」，必須徵得父母同意才能離開。王媽媽知情後卻說，「還活著幹什麼？」

據《每日人物》報導，王琳在父母的要求下，今年3月初辭掉了在廣州的工作，隻身一人來到雲南文山市德厚鎮的一個鄉村，和父親朋友的孩子—30歲的李強見面。因李強的父親曾幫過王琳家，這次相親被認為是還人情，加上王爸王媽認為李強是個「可靠對象」，但王琳一直表示不願意。

報導指出，這次來到雲南，王琳是不想「家裡做的太難看」，但讓她沒想到的是，在向父母表示想離開後，卻被父母拒絕。王爸王媽不僅讓她先習慣在雲南的生活，並打算在年底或明年讓二人在當地成婚。

▼王琳在微博樹洞（匿名尋求幫助處）投稿，敘述自己的遭遇。（圖／每日人物）

王琳說，從3月10日來到雲南文山後，幾乎沒好好吃東西，活動範圍只有一間房子，並且李強無時無刻都會在她身旁，「就算是坐著玩手機也要跟我待著。」王琳隨後想要求救，然而最近的集市開車也要40分鐘，周圍的環境也讓她覺得不樂觀，「前後左右都是山，沒有滴滴（網約車），沒有外賣，周圍都是中老年人，交流也不說普通話（國語）。」

王琳12日下午報警說明情況，但李強也打電話給警察，稱王琳是自己女朋友，沒什麼事不需要出警。一小時後，王琳再次報警，隨後兩人被帶到警局。負責做筆錄的民警稱，二人之間的糾紛是民事層面上的，必須二人協商，並稱要聯繫王琳的父母，徵求她父母的意見。

王琳表示，自己已是成年人了，並不願意聯繫家長。警方告訴她，必須聯繫，這是家庭事件，況且李強也沒有對王琳「怎麼樣」；二人之間的關係是「家裡的關係」，所以必須經過父母的「同意」。

民警還認為，王琳向微博樹洞投稿的行為「造成了不好的社會影響」，所以必須解決清楚後才能離開。在雙方進一步爭執下，民警讓步說可以不聯繫家長，只要二人協商清楚即可。王琳反問說，「那要是商量不好，我還要跟他回去？」該民警回復稱，無法回答該問題。

雙方僵持不下，民警說，既然王琳已經答應來到這裡，雙方父母也都認同，「那二人某種意義上已經是夫妻了。」面對王琳反問「怎麼可以證明是夫妻」，民警回說，「你怎麼證明不是夫妻」，當地有很多沒有結婚證的夫婦，孩子都生了，只是不受法律保護而已。之後，民警讓王琳和李強自己協商，並以下班為理由離開了警局。

▼王琳所困處的街道。（圖／每日人物）

報導稱，王琳表示，李強想讓她先和自己回家去，第二天一同前往父母處。但王琳並不願意，「我要是跟他一起回我家，我一定被我爸媽打死。」

李強的姐姐、姐夫13日下午來到李強家中，並告訴王琳，「你把你寫的話快點刪掉！你不考慮後果！」同時，王琳的母親看到新聞後，通過微信指責王琳，「你發出了這些東西怎麼不去死，還活著幹什麼？」

王琳表示，母親說出這樣的話，自己不會再考慮回家的可能，也想盡快離開。目前幾名當事人都在進行溝通，婦聯人員也在場。

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