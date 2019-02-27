超慘單身狗！他與清新妹相親不來電　2人愛犬卻意外脫單

▲ 狗主人相親後沒有在一起，2隻薩摩耶反而意外「脫單」。（圖／翻攝自微博／這個我服）

大陸中心／綜合報導

主人相親，沒想到最後脫單的卻是2個人的狗狗？四川成都有名男網友「Universe宇」日前在微博分享一段自己相親時發生的奇葩故事，他提到在網路上認識一個女生，和自己一樣都喜歡養寵物，也剛好都養了同樣品種的狗狗，相談甚歡之下，決定約出來見面，沒想到最後2人還是沒有在一起，倒是2隻狗狗卻意外「看對眼」，成功脫單。

▲ 女網友「卿箐」發文希望能再2019年脫單。（圖／翻攝自微博／這個我服）

「Universe宇」表示，自己偶然間看見了女網友「卿箐」的一篇相親文，對方透露自己非常喜歡狗狗，而且也養了一隻薩摩耶犬，希望能在2019年脫單，找到一個性格開朗又同樣喜歡寵物的對象，還在文末附上清秀的自拍照，與一張撫摸薩摩耶的照片。

由於自己也養了一隻薩摩耶，而且2人剛好又住在同一個城市，「Universe宇」便馬上萌生了好感，主動在相親文下方回應「卿箐」，雙方也隨即互加好友，開始透過通訊軟體聊天。由於家住得很近，2人經常會一起約出來見面，順便一起遛狗。

▲ 2人因為都有養薩摩耶相談甚歡，於是經常約出來一起遛狗 。（圖／翻攝自微博／這個我服）

然而，即使興趣非常相近，2人最後還是不來電，決定保持朋友關係，但有趣的是，2隻薩摩耶卻在一起散步的過程中「愛上了彼此」，意外脫單，這讓「Universe宇」有夠難過，畢竟相親失敗就已經夠悽慘了，還要看到狗狗放閃，簡直是慘上加慘。

不少網友看見這篇文後都笑瘋，紛紛留言說到，「真慘啊！主人自己吃狗糧」、「以後也不要說自己是單身狗了，畢竟連狗都有對象了！」、「相親失敗，你們倆反而變成親家了」、「男孩子心裡應該挺崩潰的，沒想到狗狗脫單了」、「人不如狗系列」、「我說從合照看上去，你們兩個滿有夫妻臉的啊」、「別擔心，狗狗們成家，再來就換你們成家了啊」

▼ 2人約出來見面好幾次，興趣也類似，卻還是不來電。（圖／翻攝自微博／這個我服）