摸新任女保全腰、臀還不夠　離職男同事尾隨勾頸欲強吻

▲女保全遭前同事性騷擾企圖強吻。（圖／pixabay，示意照）



突發中心／新北報導

新北市新莊區一名鄒姓保全離職後，返回警衛室拿物品，卻發現新來的女保全面貌清秀，趁隙撫摸女保全腰際、臀部，後來女保全到廁所找消失的洗手乳時，鄒男還尾隨進入，摟住女保全頸部企圖強吻，新北地院查驗監視器畫面後，確認鄒男犯行明確，騷擾防治法判鄒男拘役50日，得易科罰金5萬元。

判決書指出，58歲的鄒姓保全原本在新莊區某社區服務，去年11月3日上午7時許，鄒男藉口回社區拿放在警衛室的黑醋、沙拉油，卻發現新來的女保全頗具姿色，趁女保全替住戶處理包裹時，偷摸女保全的腰際，甚至往下滑摸了臀部。

後來女保全要去廁所尋找自己的洗手乳時，鄒男又跟著進去，勾住女保全的頸部企圖強吻，女保全嚇到大叫「我不要，你走開！」並用手推他的胸口，才沒被吻；不料鄒男放手後，還問女保全要不要喝飲料並詢問手機號碼，女保全拒絕後等鄒男離去，才調閱監視器畫面提告。

新北地院開庭時，鄒男否認有性騷擾的情事，辯稱當天是回去警衛室拿忘記拿走的黑醋跟沙拉油，並因為尿急有借廁所；但法官勘驗監視器影像後，發現鄒男確實有趁住戶來拿包裹時，撫摸女保全的腰部及臀部，且女保全從廁所出來時，鄒男也緊跟在後，但女保全不敢正面相對，鄒男走一步她就退一步，與女保全供詞相符，認定鄒男確有性騷擾情事，判鄒男拘役50日，得易科罰金5萬元