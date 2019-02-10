尾隨新人進廁所！離職色保全「摟腰強吻」　她尖叫側身逃

▲鄒男居然尾隨新人保全進入廁所。示意圖與本案無關。（圖／pakutaso）



突發中心／新北報導



台北一名離職的鄒姓保全居然在回社區的時候，趁機撫摸新人女保全小芳（化名）的腰、臀部得逞，更可惡的是居然還摟住對方的脖子欲要強吻。新北地院審理後，認為據監視器畫面鄒男犯罪證據明確，依違反《性騷擾防治法》判他拘役50天，如易科罰金5萬元，全案可上訴。



判決書指出，已經離職的鄒姓保全2017年11月3日前往新莊某社區大樓警衛室內收拾東西，沒想到居然趁機對坐在窗口的小芳撫摸腰、臀部得逞，甚至摟抱作勢要親吻，嚇得對方大叫、推開逃跑，全案曝光。



小芳哭訴，進洗手間時發現一瓶洗手乳不見，詢問鄒男沒想到他一手摟住我的脖子，臉部從側邊靠近，像是要親吻的樣子，因此立刻大叫「我不要，你走開」；之後有住戶來領包裹時，感覺得到鄒男摟住我的腰，感覺非常不舒服。

▲新人保全被尾隨強抱，立刻放聲尖叫。示意圖與本案無關。（圖／記者黃克翔攝）



不過鄒男卻辯稱，當天會去警衛室那裡是要拿我留下的黑醋跟沙拉油，還有借上廁所，這些社區的李先生和張媽媽都知道，絕對沒有碰到告訴人，只有問候她先生，況且案發當時是早上，經過警衛室的人很多，如果真的有對她怎麼樣的話，對方應該會大叫、撥開手等反應，怎麼可能會讓我輕易離開。



法官審理後，依據監視器畫面鄒男的確有將左手放在小芳腰際，並且下滑撫摸，且全程女方都只敢側身，足見對他有防備之心，況且雙方之前並無恩怨，因此不採信鄒男證詞，依違反《性騷擾防治法》判他拘役50天，如易科罰金5萬元，全案可上訴。

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