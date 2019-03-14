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搶先直擊／vivo APEX 2019 5G手機來台　整支手機滿滿都是超前工藝

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

記者邱倢芯／台北報導

vivo先前才在北京正式發表了新款5G手機—APEX 2019。此款手機除了支援完全5G功能之外，更擁有了全螢幕隱形指紋、雙感應隱藏按鍵、零孔揚聲器、磁吸力界面，以及G2連續曲面不等厚玻璃機身等滿滿的超前工藝。

▲▼vivo APEX 2019 5G手機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲vivo APEX 2019 5G手機有鈦光銀、雲母白和隕鐵灰三色。（圖／記者邱倢芯攝）

全螢幕隱形指紋
此款APEX 2019 5G概念機螢幕任何一處都可以做指紋登錄與解鎖，也就是說，只要將手指隨意地方在螢幕上即可解鎖，不再限制於特定位置，且一支手機最多可登入兩只指紋紀錄。

▲▼vivo APEX 2019 5G手機。（圖／記者邱倢芯攝）

vivo指出，在該公司持續朝向「真一體化」的方向邁進後，採用了幾乎覆蓋整個螢幕的指紋辨識感測器，可在螢幕任一處按下手指並自由解鎖，徹底實現從點、半螢幕，到全螢幕解鎖的終極演進，力圖在應用層面趨於完美。

雙感應隱藏按鍵
而在雙感應隱藏按鍵方面，vivo認為，「按鍵」是目前的智慧型手機急欲解決的問題；應此提出了電容式按鍵的解決方案，以取代傳統式的實體按鍵；vivo在此款手機側邊添加了3個電容觸控點與2個壓力觸控點，在實現更精準定位和零免觸控的同時，終結手機實體按鍵，以實現「超級一體」的極簡外觀。

▼在拔除了實體按鍵後，vivo APEX 2019 5G手機採用電容式觸控按鍵。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼vivo APEX 2019 5G手機。（圖／記者邱倢芯攝）
零孔揚聲器
在vivo力拼手機真一體化之際，在話筒的設計上提出了零孔揚聲器的解決方案；vivo所採用的方式，是將聲音傳導單元緊密地貼合在手機的玻璃背蓋上，透過震動的方式傳遞聲音。值得注意的是，此款手機為了確保螢幕的「完好無缺」，因此也沒有前鏡頭的設置。

▲▼vivo APEX 2019 5G手機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲為力求手機一體性，vivo APEX 2019 5G手機是利用透過震動的方式傳遞聲音。（圖／記者邱倢芯攝）
磁吸力界面
而在充電方面，vivo此次也直接拔除了傳統的USB充電孔，而是在背蓋上裝上了一排磁吸力界面；值得注意的是，過去的磁吸力界面因需要採用結構定位方式，因此以往的界面可能會凸起或是凹陷，vivo認為這將有礙一體化的結構，因此這次也實現了平面對明面的精準定位，力求手機一體化的完整性、功能Ｍ且又擁有更便捷的體驗。

▲▼vivo APEX 2019 5G手機。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼vivo APEX 2019 5G手機磁吸力界面。（圖／記者邱倢芯攝）

▲▼vivo APEX 2019 5G手機。（圖／記者邱倢芯攝）

G2連續曲面不等厚玻璃機身
G2連續曲面不等厚玻璃機身，但也挑戰了目前行業尚未實現此工藝的成熟技術。vivo工業設計專家創造性地結合熱彎和CNC玻璃精加工兩種處理方式，並經過一體顏料噴塗、長時間拋光等一系列複雜工藝，最終實現了流暢銜接、機身通透的「真一體化」外觀。

vivo表示，面對5G帶來的新的機會和挑戰，從2016年起，vivo開始加入對5G的佈局，在5G技術研究和5G終端開發方面取得了巨大成就。vivo全面參與了5G核心技術與標準化研究，向3GPP 5G標準化組織提交了1700多篇技術提案，為5G標準作出了重要的貢獻。

在2018年8月，vivo實現了基於商用機形態的5G樣機和綜測儀的互通；11月，成為中國業內首家向大眾開放體驗5G手機功能的廠商；12月，又集中展示5G技術在軟體應用層面的開發成果。為了打造下一代智慧手機，vivo推出全球首款「真一體化」5G手機—APEX 2019，不僅實現了完整的5G功能，更在5G手機散熱、機身內部結構設計等問題上提出了平衡性能與體驗的突破性解決方案，為即將到來的5G時代做了更加充分的準備。

不過，此款vivo APEX 2019 5G手機仍是概念機，目前仍不會公開販售；不過，未來可能會將這些工藝技術下放到其他系列手機當中；因此，在短時間之內，可期待vivo它款手機所帶來的超前體驗。

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關鍵字：vivo,APEX 2019,5G手機,全螢幕隱形指紋,雙感應隱藏按鍵,零孔揚聲器,磁吸力界面

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