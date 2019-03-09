5G網路80％用在物聯網　陸工信部長苗圩：準備發放牌照進行測試

▲5G通訊。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

大陸工業和信息化部部長苗圩5日表示，工信部將推動互聯網健康有序的發展，快速進行5G推動與全光纖網路的規劃，「5G網路80%用在物聯網，20%用在人與人通訊，在第一季的數個城市發放5G牌照，進行試點測試、探索，得到訊息回饋後就開始進行大規模網路建設。」

全國政協委員、中國聯通研究院院長張雲勇聲明，「我們一直強調，4G只是網路頻寬的改變，5G是產業的變革，甚至改變社會，創造新形態，帶來新就業機會。」

他提到，5G無疑是本次兩會的熱點話題，雖然已有5G手機上市，但5G真正進行商用，還要取決於訊號覆蓋的情況，「大家一定關心我們什麼時候用上，下半年5G手機會零星上市，大規模的要等到明年兩會的時候。」

據了解，5G除了滿足個人移動通信需求外，還要滿足工業互聯網、車聯網等實時性、可靠性、安全性要求更高的行業應用需求，因此5G網路需要投入更多精力，完成更高質量的覆蓋。

▼世界移動通信大會,5G。（圖／人民日報）

百度董事長李彥宏認為，5G對百度是有利的，「每一次大的技術升級，讓速度更快、價格更便宜，在互聯網上能夠做的事情會越來越多。」

小米集團創始人、董事長兼CEO雷軍建議，要提早佈局5G產業應用，推動5G與物聯網的創新融合發展，「隨著5G標準和技術不斷發展，將進入5G發展的第二階段，進一步深入工業物聯網應用、私有企業網路等。」

OPPO副總裁沈義人在微博上聲明，請消費者不要對5G手機有太大期望，「目前5G更多是廠商展示自己技術和實力，是對於產業前端、商用方面研發，消費者購買的5G手機至少要兩年後才能體現5G網路的價值。」

中國信息通信研究院院長劉多表示，「2019年是5G元年，5G的網路設備和終端都已達到預商用水平，我國將啟動5G網路規模部署。」對於消費者甚麼時候才能用5G網路，劉多稱，「要實現全網覆蓋，一般來說要2到3年。因為我們國家這麼大的一個網路系統，想要達到4G的覆蓋程度，還需要很大投入和較長的時間。」

▼劉多。（圖／中國信通院）

國際數據資訊公司（IDC）表示，5G的到來將會帶來一波換機潮，到2022年，全球智能手機出貨量將有望突破17億部。國際數據資訊公司認為，2018年對於智能手機來說並不是最好的一年，但從2019年開始，全球智能手機出貨量將保持持續增長的態勢。