陸5G手機「下半年」將零星上市　下載1G影片只要3秒

▲2019年為5G網路商用元年。（圖／CFP）

記者林柏安、陳政錄／台北－北京連線報導

第五代行動通信技術（5G）即將商轉，華為、英特爾、三星、聯發科等持續布局搶攻市占。大陸全國政協委員、中國聯通研究院院長張雲勇今（3）日在兩會首場委員通道上表示，今年下半年5G手機將零星上市，下載一部1G的高畫質影片僅需3秒，明年兩會的這個時候會大規模上市。

▲大陸全國政協委員、中國聯通研究院院長張雲勇。（圖／翻攝自央視新聞）

大陸全國政協13屆2次會議開幕會前，2019年兩會首場委員通道率先開啟。現場媒體問到「5G到底會給老百姓帶來些什麼，未來的一年或者是幾年之內我們的生活會因為5G而發生哪些改變」時，張雲勇表示，5G現在確實非常熱，可以說即將進入5G新時代，進入5G元年。

張雲勇提到，「5G手機長的和大家手裡頭的4G沒有差別，但是它的速度卻是4G的好幾倍，下載一部1G左右的高清大片只需要3秒鐘，如果我們把過去4G比喻成一條普通的道路，那麼5G就是一條更加寬廣、更加立體的高速公路。」

▲張雲勇表示，今年下半年5G手機將零星上市（圖／CFP）

張雲勇還透露，「下半年5G手機將會零星上市，大規模的要等到明年兩會這個時候，屆時大家就可以享受到高帶寬（頻寬）、高質量、高體驗、高智能的5G業務，助力我們實現美好生活的嚮往。」

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