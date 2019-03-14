Google 2018刪23億個違法廣告　實踐安全數位廣告生態

▲美國科技巨擘Google。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

美國科技巨擘Google廣告永續發展部門總經理 Scott Spencer今（14）日在官方部落格上以「實現更安全的數位廣告生態」為題撰文，強調Google近20年來一直致力於維護一個健康、永續的數位廣告生態。

Google表示，在2018年時因線上廣告可能會被用來詐騙或引導線下詐欺行為，該公司因而面臨了新的挑戰。Google在2018年一共推出31項全新數位廣告規範以解決包括第三方技術支援、門票轉售、加密貨幣與當地服務（如貸款、成癮治療體驗）所看到的廣告濫用問題。2018全年度有23億個廣告因為違反Google新的廣告規範而被下架，平均每天有高達600萬個不良廣告遭到下架。

▲Google 2018 年刪除23億個違法廣告。（圖／翻攝Google）

Google除了下架不良廣告外，他們也努力追查不良廣告背後的發佈者。透過經改善的機器學習技術，Google成功識別並終止將近100萬個不良廣告商的帳戶，幾乎是2017年終止數量的兩倍。Google認為，從帳戶層面採取行動有助於解決不良廣告的根本問題，藉此能讓使用者免於這些不良廣告的侵害。

Google指出，不論是假新聞網站、政治廣告購買者相關問題，還是大量的詐騙廣告操作，線上廣告在這些社會事件中扮演的角色讓人十分擔憂。Google在 2018 年美國期中選舉前推出了全新選舉廣告政策，該公司在美國驗證了近 143,000 個選舉廣告，並推出全新政治廣告資訊公開報告，以提供更多資訊協助大眾了解政治廣告購買者樣貌。在 2019年，Google也在歐洲與印度大選前推出類似的工具。

Google也持續致力於透過各式規範來確保廣告是在符合法規、具有品質的發佈商的內容中呈現，以解決錯誤資訊以及品質低落的網站所帶來的問題與挑戰。在 2018 年，Google從廣告聯播網中刪除了大約 120 萬個網頁、超過 22,000 個應用程式和近 15,000 個網站中的廣告，因為這些網站違反了針對不實陳述、仇恨或其他品質低落內容的政策。更具體地說，Google從將近 74,000 網頁中移除了違反該公司內容政策的廣告，並下架約 190,000 個違反相關規範的廣告。這項政策包括禁止仇恨言論，藉此保護使用者、廣告主和發佈商免受跨平台仇恨內容的侵擾。

Google表示，該公司將持續努力解決這些問題，因為隨著新科技及新趨勢的不斷出現，新的詐騙手法與不良行為也可能應運而生。今年，繼續保護使用者並為符合法規的廣告主、發佈商提供安全的廣告生態環境仍然是Google努力的首要目標。