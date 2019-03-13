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Google硬碟、Gmail全球大當機　網虧：要勒索收費嗎？

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▲▼google，搜尋引擎，被遺忘權，網路搜尋。（圖／pixabay）

▲Google旗下電子郵件服務Gmail及雲端硬碟Google Drive驚傳故障。（圖／pixabay）

科技中心／綜合報導

Google旗下電子郵件服務Gmail及雲端硬碟Google Drive驚傳故障，災情可能遍及全球。稍早前Google官方指出已了解相關問題的發生原因，工程團隊正積極進行修復。將於美國時間3月12日晚間9點15分發布狀態更新，並提供最新訊息。

今（13）早有許多來自不同國家的網友指出Google旗下Gmail及Google Drive服務疑似出現問題。Gmail無法寄信、下載附件，也無法接收郵件。也有網友在PTT反映Google Drive無法線上預覽，試了pdf及Word檔都一樣，且無法下載檔案。

G Suite資訊狀態主頁顯示異常。（圖／截自G Suite）

▲▼G Suite資訊狀態主頁顯示異常。（圖／截自G Suite）

Outage Report的資料顯示，災情遍及亞洲、美國、澳洲及歐洲等地區。根據回報狀況，受影響最嚴重的區域為新加坡、澳洲、美國、印度、紐西蘭，PTT網友也有不少人反映遇到相同狀況，「我以為是我的問題原來大家都一樣」、「壞了啦!!是芥末日啦!!!!」、「一定是中華電信又擋人家ip了」、「孤狗要開始勒索收費了嗎」。

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關鍵字：Gmail,Google Drive,Google

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