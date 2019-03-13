Skype網頁版新增HD通話功能　只有Chrome、Edge用戶享受得到

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微軟周四發布的Skype for Web更新新增HD視訊通話等功能，但新版功能卻只能在Edge、Chrome上運作，包含Safari、Firefox以及Opera，都無法享受Skype for Web的更新功能。

綜合外媒報導，此次微軟為Skype for Web帶來了重大更新，除了擁有HD畫質的視訊通話、通話錄音等功能外，通知面板和媒體庫也變得更加便利。此外，搜尋功能也更加聰明，透過關鍵字或短句來尋找過去的對話可以更有效率。

但這項更新卻不見得所有用戶都享受的到，它只能在Google Chrome、Microsoft Edge以及基於Chromium的瀏覽器（如Vivaldi）等瀏覽器中運行。微軟發言人在向外媒VentureBeat發表的一份聲明中表示，該服務需要「呼叫和即時媒體串流技術」，這種技術在不同的瀏覽器中可以實現的程度不同，因此微軟決定優先考慮將新的Skype for Web帶到微軟自家的網絡瀏覽器Edge上，而Google Chrome則是基於使用者廣泛。

▲ Skype網頁板目前僅支援Chrome與Edge。（圖／記者陳俊宏攝）

這一轉變其實並不令人感到驚訝，從上個月開始，微軟就已經開始警告Firefox、Safari和Opera用戶，Skype for Web將不再支援他們的瀏覽器，而是必須使用Edge或Chrome；目前最新版的Skype for Web可以從任何運行 Windows 10和Mac OS X 10.12以上版本的設備上運作。

上週四微軟更新Skype for Web後，就有幾個Safari和Firefox用戶抱怨他們的Skype for Web無法提供高清視頻通話、無法看到新的通知面板和媒體庫。但也有一些人發現，通過更改Firefox中的用戶代理來模仿Chrome，就可以使用新的Skype for Web。

Skype for Web最早於2014年時開始進行測試，並於 2016年時正式對外發表。這也標誌著Skype團隊逐漸將服務從客戶端轉移至雲端優先的分散形式；與此同時，網絡後端的技術也從點對點轉換成了集中式的架構。而這方面的努力成果，最好的例子就是Alexa從去年11月起就能撥打Skype電話。