Google這3大服務　本月確定下台一鞠躬

▲美國科技巨擘Google。（圖／路透）

科技中心／綜合報導

隨著科技日新月異，有新的產品誕生，就會有舊的產品要下台一鞠躬，據外國科技網站《9to5google》報導，這個月Google就要終止3項Google服務，就讓我們看看是哪三項服務吧。

Google Allo，已於3月12日終止服務

Allo是Google推出的一款即時通訊軟體，並內建虛擬助手Google Assistant，甚至還推出「智慧型回覆」功能，讓用戶可以不用打字就能回覆訊息。這款即時通訊軟體於2016年推出，但Google仍無法成功打進即時通訊軟體市場，使用者仍是青睞以臉書為主的 Messenger，或是 Line、WhatsApp 等軟體。臉書也在前幾個月表態將終止Google Allo的服務。

▼Google Allo。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

Inbox by Gmail，預計將於3月底終止服務

Inbox 簡單的說，是一個把 Gmail 延伸成更接近使用者行為的收件模式，首先，使用者如果收到有照片的郵件，那麼在Inbox 裡面，不用點開郵件，就可以先看照片、標題跟文字，而且只要用手左右滑動，就可以選擇要不要刪除、封存郵件。

再來針對 Inbox 提供快速寄件的方式，這項功能跟撥打電話裡面「我的最愛」的功能類似，只要打開 Inbox，就可以點選右邊的+號，快速找到平時常常寄件的收件者，還有自己自訂幾個比較重要的收件者，提升寄件效率。

但Google後來一直將一些Inbox的特色功能導入Gmail，逐漸所縮小這兩項產品的差異性，也等於加速了Inbox被市場淘汰的時間。目前Google並未明確指出何時會終止Inbox的服務，《9to5google》表示，目前僅知該服務應該會在3月底時關閉。

▼Inbox by Gmail(圖／業者提供)

Google 短網址，預計將於3月30日終結

很多人愛用的Google 短網址，能輕輕鬆鬆將一長串的網址直接縮短，其實去年4月Google就已經不再接受新用戶，3月30日請將完全關閉這項功能，到時不但不能創建新的短網址，就連統計訊息也看不見，但舊有的短網址能會繼續存在，並不會隨著服務終止而失效。

▼Google縮網址服務將邁入歷史。（圖／翻攝自Google）

據了解，Google除了這三項服務將在3月跟大家說再見外，今年預計還有另外3項服務要跟大家說再見，分別是Google+、Fabric和Google Fusion Tables。